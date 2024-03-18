Honor, bugün Çin’de Honor Magic 6 Ultimate akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak, resmi lansmandan önce, cihazın teknik özellikleri Digital Chat Station gibi tanınmış bir ihbarcı tarafından sızdırıldı. İşte detaylar.

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Honor Magic 6 Ultimate özellikleri

Honor Magic 6 Ultimate’ın 2800 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inçlik büyük bir 8T LTPO OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ekranın, göz yorgunluğunu azaltmak için 120Hz yenileme hızına ve 4320Hz PWM karartmaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, cihazın etkileyici zirve parlaklık seviyelerine ulaşabileceği ve potansiyel olarak standart kullanımda 1600 nit’e ve HDR içerik için 5000 nit’e kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

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Sızıntıya göre, Honor Magic 6 Ultimate’ın ön kısmında selfie’ler için 3D ToF sensörüyle eşleştirilmiş 50 MP’lik bir sensör bulunacak. Arka kamera kurulumu ise oldukça etkileyici görünüyor. Büyük 1/1,3 inç sensör boyutuna ve değişken diyafram açıklığına (f/1,4-f/2,0) sahip 50 MP ana sensör (OmniVision OV50K) içereceği belirtiliyor. Bu ana sensöre ek olarak, 50MP ikincil sensör ve 2,5X ila 100X yakınlaştırma özelliklerine sahip güçlü bir 180MP telefoto sensör eşlik edecek. İpucu ayrıca, kamera sisteminin 1200″ dTOF (Doğrudan Uçuş Süresi) sensörü kullanmasının beklendiğini de belirtiyor.

Honor Magic 6 Ultimate’ın muhtemelen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB’a kadar RAM ile destekleneceği söyleniyor. Ayrıca, depolama seçeneklerinin 512GB ve 1TB varyantlarını içereceği ifade ediliyor. Şarj konusunda da oldukça iddialı olan cihazın, 80W kablolu şarj ve 66W kablosuz şarjı destekleyeceği ve 5600mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, cihazın IP68 toza ve suya dayanıklılık ve acil kullanım için iki yönlü uydu iletişimi sunması bekleniyor.

Tasarım açısından, sızıntıda düz siyah ve mor renk seçeneklerinden bahsediliyor. Cihazın 8,9 mm kalınlığında ve 227 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.

Honor Magic 6 Ultimate, teknoloji meraklılarının ve akıllı telefon tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Piyasaya sürülme tarihinden önce sızdırılan bu bilgiler, cihazın beklentileri nasıl karşılayacağı konusunda heyecan uyandırıyor.