MWC 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün Xiaomi; Xiaomi 13 serisini, Xiaomi Watch S1 Pro’yu ve Xiaomi Buds 4 Pro’yu tanıtmıştı. Bugün ise Honor kanadı bir lansman gerçekleştirdi. Lansmanda öne çıkan ürün Honor’ın yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonları olan Honor Magic 5 serisi idi. Bu haberde sizlerle Honor Magic 5 Lite’a göz atacağız.

Honor Magic 5 Lite üç farklı renk seçeneğine sahip:

Midnight Black

Emerald Green

Titanium Silver

Honor Magic 5 Lite Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Bunun yanı sıra 800 nit parlaklık desteği ve ekran için parmak izi okuyucusu da mevcut. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel tercih edilmiş.

Honor Magic 5 Lite kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB yerleşik depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 40W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 5100 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Birçok kullanıcı için telefon alırken en önemli kriter kamera. Honor Magic 5 Lite güçlü bir kamera dizilimi ile bizlere göz kırpıyor. Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Cihaz ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.