Honor, bugün Çin’de yaptığı bir lansmanda yeni ürünlerini tanıttı. Bu lansmanın en dikkat çeken ürünleri Honor 80 GT ve Honor Pad V8 Pro oldu. Bu cihazların yanı sıra Honor, yeni akıllı bilekliği Honor Band 7’yi de tanıttı. Detaylara göz atalım.

Bir önceki nesil: Honor Band 6

Honor Band 7 bir önceki nesli olan Honor Band 6’ya benzer bir tasarımla birlikte geliyor. Cihaz dikdörtgen bir tasarıma sahip. Honor Band 7, 2.5D kavisli cama sahip 1.47 inç büyüklükte AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran 282 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Honor Band 7 96’dan fazla spor moduna sahip. Bunun yanı sıra kandaki oksijen takibi, kalp atış hızı takibi ve uyku takibini destekliyor.

Honor Band 7, normal kullanımda 14 günlük bir pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanımda ise 10 günlük bir pil ömrü sunuyor.

Akıllı bileklik üç farklı renk ile birlikte geliyor:

Gül Pembesi

Sedir Mavisi

Gece Siyahı

Honor Band 7, lansmanının ardından Çin’de 249 Yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise merak konusu.