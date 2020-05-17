Honor Band 5i inceleme – Mi Band 4’e göre ne farkları var?

Honor Band 5i inceleme videomuzda, şirketin Band 5 modeline göre daha uygun fiyatla sunduğu akıllı bilekliğine yakından bakıyoruz. Ayrıca Honor Türkiye tarafından bize gönderilecek 2 Honor Band 5i modelini, takipçilerimize hediye edeceğiz!

Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız?

– HWP ve Honor Türkiye Instagram hesabını takip etmek:

HWP Instagram: https://www.instagram.com/hwptr/

Honor Türkiye Instagram: https://www.instagram.com/honorturkiye/

-Bu gönderiyi beğenmek ve bir yorum bırakmak: https://www.instagram.com/p/CATARoIJt26/

Kazanan takipçilerimiz 27 Mayıs çarşamba günü belirlenecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

Honor Band 5i inceleme

Öncelikle fiyatına baktığımızda geçtiğimiz günlerde ürün A101 mağazalarında 179 TL’ye satıldı. Farklı internet sitelerinde ise 190 TL‘den 230 TL‘ye kadar değişen fiyatlar görebilmek mümkün.

Ürünün satın aldığınızda herhangi bir şarj kablosu çıkmıyor. Çünkü ürün, kayışının içerisine gizlenmiş bir USB bağlantısı ile şarj oluyor. Bunun için kayışı çıkarmanız ve karşınıza çıkan USB üzerinden ürünü bilgisayarınıza veya bir şarj adaptörüne takmanız gerekiyor. Oldukça sade bir tasarımı olan model, tabii ki kayışında uygun fiyatlı bir ürün olduğu için plastik malzeme kullanıyor. Modelin yeşil, Siyah, Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği olmasına karşın Türkiye’de şu an sadece siyah modelinin satıldığını gördük.

Tasarım tarafında ürün 5 ATM suya dayanıklılığı ile yüzerken de kullanılabiliyor.

Ekran özellikleri ne durumda?

0.96 inç boyutlu renkli TFT ekran sunan Honor Band 5i modelinde 160 x 80 çözünürlük sunuluyor. Çözünürlük değeri hem Honor Band 5 modelinde, hem de Xiaomi Mi Band 4 modelinde 120 x 240 idi. Yani onlara göre daha düşük bir çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranın dokunmatik olduğunu ve ayrıca hemen ekran altında bir kapasitif işlev tuşunun da yer aldığını belirtelim.

Saat kadranı konusunda Honor Band 5i modelinde oldukça farklı seçenekler mevcut. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden farklı birçok tema indirilebiliyor ve akıllı bilekliğe uygulanabiliyor.

Honor Band 5i inceleme – Yetenekler

Öncelikle tabii ki bileklikle attığınız adım sayısı, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi değerleri anlık olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca 7/24 kalp atış hızını ölçebilme ve uyku takibi de önemli konular. Cihaz uyku takibinde TruSleep 2.0 desteğiyle birlikte en detaylı uyku verisi veren bilekliklerden bir tanesi. Spor konusunda ise hem iç hem de dış mekanlar için 9 farklı spor modu akıllı bileklikte yer alıyor.

Spor ve sağlık dışında telefonunuza gelen aramaları görebiliyorsunuz. Aramaları kabul etme özelliği yok ancak reddedebiliyorsunuz. Ayrıca bileklik üzerinden konuşma desteği de tabii ki bulunmuyor. Bunun yanı sıra SMS, Whatsapp, Facebook ve Twitter gibi uygulamalardan gelen bildirimleri bileklikte görüntüleyebiliyorsunuz, Türkçe karakter desteği var.

Son olarak pilden söz edecek olursak tek şarjla 9 güne varan bir pil ömrü vadediliyor. Biz yaptığımız testlerde daha çok 7 gün ila 9 gün arasında bir sonuç elde edildiğini gördük.