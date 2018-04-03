Honor 7X ön inceleme (VİDEO)

Honor 7X ön inceleme videomuzda, bugün Honor 9 Lite modeliyle birlikte ülkemizde tanıtılan telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Honor 7X özellikleri

5.93 inç boyutlu ekranda FullView ekran ile gelen cihaz, son dönemin trendi 18:9 görüntü oranı ve ince çerçeveli yapısıyla öne çıkıyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Gücünü Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 659 işlemcisinden alan model 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Batarya kapasitesi ise 3.340 mAh olarak karşımıza çıkıyor.

Kamera noktasında iddialı bir model olan cihazda 16 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera var. Derinlik algılayan 2 MP‘lik ikinci kamera sayesinde Portre modunu kullanılabiliyorsunuz. Altın, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 1.899 TL olacak. Akıllı telefon severler Honor 7X’i ön sipariş döneminde Teknosa web sitesinden 1.699 TL’ye satın alabilecekler.