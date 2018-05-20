Huawei’nin alt markası olan Honor da artık resmen Türkiye’de. Geçtiğimiz günlerde yapılan özel bir lansman ile Honor 9 Lite ile beraber tanıtılan Honor 7x, büyük ekran ve orta seviye donanımı ile dikkat çekiyor. Huawei kanadının orta seviyede bol keseden dağıttığı Kirin 659 ile beslenen 7x, Mali-T830 MP2 ile grafik tarafında ortalama bir performans sergiliyor.

Honor 7x Özellikleri ve Fiyatı

5,9 inç boyutundaki Full HD çözünürlüklü IPS ekranı, 4 GB bellek ve 64 GB SD kart ile arttırılabilir depolama alanı gibi detayları ile satışa sunulan telefonda dikkat çeken detaylardan birisi ise çift arka kamera tercihi oluyor. 16 MP ve 2 MP olacak şekilde bir konfigürasyon uygulayan Huawei, ön tarafta da 8 MP bir sensöre yer vermeyi tercih etmiş. 165 gram ağırlığı ile boyutlarına nazaran hafif olan Honor 7x, 7,6 mm de inceliğe sahip. Alüminyum kasa yapısıyla hem sağlamlığı hem hafifliği sunabilen cihaz, 3.340 mAh bataryası ise ortalama bir günü çıkarabiliyor.

Android 7.0 Nougat içeren EMUI 5.1 ile kutudan çıkan ürün, bu konuda geride kalıyor. Ancak genel olarak baktığımızda Mate 10 Lite, P20 Lite, P Smart ve 9 Lite ile beraber Kirin 659 furyasına devam eden Huawei, farklı tasarımlarda ve farklı fiyatlarda seçenekleri kullanıcılarına sunuyor.

Honor 7x ise 1.899 TL fiyatlandırması ile geliyor. Kampanyaya özel Teknosa internet sitesi üzerinden 1.699 TL’ye satılan Honor 7x, fiyat-performans açısından özellikle indirimli fiyatıyla kabul edilebilir bir sonuç çıkarmış.

Sonuç olarak; Elimizde alüminyum kasası, çift kamerası ve klasikleşen Kirin 659’u ile Türkiye sınırlarına giriş yapan fiyatı da iyi diyebileceğimiz bir telefon bulunuyor. Satın alacak kişilerin fiyatına göre beklentilerini karşılayabileceği açık.