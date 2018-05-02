Honor 7X için Oreo güncellemesi ABD’de görüldü

2017’nin aralık ayında piyasaya çıkan Honor 7X için Oreo güncellemesi söz verildiği gibi başladı. ABD’de görülen ilk güncelleme telefonlara güncel işletim sisteminin yanında EMUI 8.0 arayüzünü de getiriyor. Bunun yanında bir çok geliştirme de barındıran güncelleme telefona özel yenilikleri de sunmaya hazırlanıyor.

Honor 7X için Oreo güncellemesi ile gelenler

Yeni özelliklerden bir tanesi Face Unlock, yani yüz taraması ile kilit açma. Diğerleri ise; yeni tasarım navigasyon dock’u, güncellenmiş Ayarla menüsü ve Phone Manager uygulaması, telefon galerisi ve iki Bluetooth cihazına aynı anda bağlanma imkanı. Bunun yanında Project Treble desteği de yeni güncelleme içinde.