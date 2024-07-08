Çinli teknoloji devi Honor, geçtiğimiz günlerde küresel pazarda Honor 200 ve Honor 200 Pro modellerini tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Honor 200 fiyatı belirlendi. Akıllı telefon artık ülkemizde de satılmaya başlandı. Detaylara bakalım.

Honor 200 fiyatı ne kadar?

Honor 200 fiyat tarafında 31.999 TL’lik bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Akıllı telefon şimdilik sadece Vatan Bilgisayar tarafından satılıyor. İlerleyen günlerde başka platformlarda da satılmaya başlanması ile Honor 200 fiyatının düşmesini bekliyoruz. Ancak şimdilik tek bir adet Honor 200 fiyatı bulunuyor.

Honor 200 neler sunuyor? Honor 200 neler sunuyor?

Honor’ın orta segmente konumlandırdığı 200 modeli, 2664×120 çözünürlük sunan 120 hz ekran yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklükte OLED panelli bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ekran maksimum 4000 nit parlaklık sunuyor ve 1.07 milyar renk görüntüleyebiliyor. Akıllı telefonda oyunlarda hızlı tepkime süresi sunan 3840 Hz PWM karartma da destekleniyor.

Honor 200 kaputun altında Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip. Bu yonga setine beş farklı RAM ve dahili depolama eşlik ediyor:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

16 GB RAM + 256 GB dahili depolama

16 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Akıllı telefonda “all-domain cold drive cooling system 2.0” bulunuyor. Bununla birlikte ısınma probleminin önüne geçilmiş olunuyor.

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Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlükte telefoto kamera ve 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Honor 200, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 50 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.