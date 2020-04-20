Honor 10X Pro modelinin görseli ortaya çıktı!

Akıllı telefon sektöründe adını sıkça bahsettiren Honor, yeni modeli olan 10X Pro modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Basına sızan görsele göre yeni modelin tasarımı bir hayli dikkat çekiyor.

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Honor’un yakın zamanda çıkarmayı planladığı 10X Pro hakkında yeni bilgiler basına sızdı. Tasarım anlamında ekran tarafında selfie kamerası için sol üst köşede bir deliğe ve oldukça ince bir alt çerçeveye sahip. Honor 10X Pro’nun arka kısımda ise bizleri üç arka kamera ve bir LED flaş içeren ince bir dikdörtgen kamera kurulumu karşılamakta. Bu kamera kurulumun yanında dikey olarak konumlandırılmış yazıya bakacak olursak telefon 64 MP’lik bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunması bekleniyor. Diğer iki kameranın da geniş açı ve derinlik algılayıcısı olduğu düşünülüyor.

Gücünü 5G desteği olan Kirin 820 yongasından alması beklenen Honor 10X Pro, ekran teknolojisi tarafında pazarın güçlü panel üreticilerinden biri olan BOE‘den faydalanacak. 20W SuperCharge desteği ile gelmesi beklenen telefonun pil kapasitesi hakkında net bir bilgiye henüz ulaşılmadı.

Söz konusu cihaz hakkında ekran kalitesi, RAM ve depolama kapasitesi gibi özelliklerinin yakın zaman içinde ortaya çıkması bekleniyor. Şirket, Honor 9X serisi ile ilgili özellikle Çin pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Hal böyle olunca yeni akıllı telefonundan da baya ümitli olduklarını söylemek yanlış olmaz.

Honor 10X Pro modelinin fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 10X Pro için yakın zamanda resmi raporların ortaya çıkması bekleniyor.