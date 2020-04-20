Akıllı Telefonlar
Honor 10X Pro modelinin görseli ortaya çıktı!
Akıllı telefon sektöründe adını sıkça bahsettiren Honor, yeni modeli olan 10X Pro modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Basına sızan görsele göre yeni modelin tasarımı bir hayli dikkat çekiyor.
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Honor’un yakın zamanda çıkarmayı planladığı 10X Pro hakkında yeni bilgiler basına sızdı. Tasarım anlamında ekran tarafında selfie kamerası için sol üst köşede bir deliğe ve oldukça ince bir alt çerçeveye sahip. Honor 10X Pro’nun arka kısımda ise bizleri üç arka kamera ve bir LED flaş içeren ince bir dikdörtgen kamera kurulumu karşılamakta. Bu kamera kurulumun yanında dikey olarak konumlandırılmış yazıya bakacak olursak telefon 64 MP’lik bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunması bekleniyor. Diğer iki kameranın da geniş açı ve derinlik algılayıcısı olduğu düşünülüyor.
Gücünü 5G desteği olan Kirin 820 yongasından alması beklenen Honor 10X Pro, ekran teknolojisi tarafında pazarın güçlü panel üreticilerinden biri olan BOE‘den faydalanacak. 20W SuperCharge desteği ile gelmesi beklenen telefonun pil kapasitesi hakkında net bir bilgiye henüz ulaşılmadı.
Söz konusu cihaz hakkında ekran kalitesi, RAM ve depolama kapasitesi gibi özelliklerinin yakın zaman içinde ortaya çıkması bekleniyor. Şirket, Honor 9X serisi ile ilgili özellikle Çin pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Hal böyle olunca yeni akıllı telefonundan da baya ümitli olduklarını söylemek yanlış olmaz.
Honor 10X Pro modelinin fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 10X Pro için yakın zamanda resmi raporların ortaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Yeni iPhone modelleri daha küçük çentiklerle gelecek
Son günlerde yayılan söylentilerle, Apple’ın iPhone 12 serisi için çok daha küçük çentikler sağlayacağını duymuştuk. Bugün ise sızıntılarıyla sık sık gündeme gelen iki araştırmacı tarafından, bu çentikleri ortaya çıkaran görseller paylaşıldı.
Apple, 2017 yılında iPhone X modelinden bu yana ürünlerinde aynı çentiği kullanıyor ve kullanıcılar, çentiğin küçülmesi gerektiği konusunda ciddi taleplerle bulunuyor. Görülen o ki Apple bu çağrılara sessiz kalmayacak. Firma Face ID sensörlerine daha fazla yer açmak için, cihaz üzerindeki hoparlörü çerçevenin kenarına doğru itecek ve mikrofonu da bu hoparlör ızgarasına entegre ederek bunu sağlayacak.
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Çentiğin küçülmesi bu yıl kesinlikle gerekli bir adım olarak görülüyor. Bunun nedeni Apple, iPhone 12 Pro modelinin arkasına bir LiDAR tarayıcı eklemeyi planlıyor. İlginç bir şekilde, yeni çentik tasarımı iPhone 11 Pro için dizayn edilen birkaç prototip üzerinde görülebiliyor, bu da firmanın uzun süredir yeni çentikler üzerinde çalıştığını doğruluyor.
Yüz tanıma için gereken TrueDepth kamera sisteminin çalışabilmesi için birçok sensöre ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçek, firmanın Face ID teknolojisi üzerinde halen ciddi çalışmalar sürdürdüğünü de düşünürsek, çentik değişiminin gerçekleşmesi çok olası görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X3, TENAA’da görüntülenmiş olabilir!
Geçtiğimiz günlerde model kodu RMX2142 olan ve Realme X3 olduğu düşünülen cihaz 3C testinden geçmişti. Bugün ise aynı cihaz TENAA‘da görüntülendi. Cihazın 3C sertifikası ile 30W hızlı şarja ve 5G desteğine sahip olduğunu öğrenmiştik. Şimdi ise TENAA‘da ortaya çıkan bilgiler ile cihazın teknik özelliklerinin çoğunu öğrenmiş olduk.
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Realme X3 olduğu tahmin edilen telefonun teknik özellikleri neler?
TENAA‘ya göre RMX2142, 8,99 mm kalınlığında olacak ve 6.57 inçlik bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran çözünürlüğünden bahsedilmiyor fakat 1080p olması muhtemel gözüküyor. Listeye göre RMX2142, 4.100 mAh değerinde bir pil içeriyor. Ayrıca bu pilin şarj bağlantı noktasının da USB-C olduğu aynı şekilde listede belirtiliyor. TENAA, şu anlık bu telefon hakkında daha geniş bir bilgi vermiyor. Bu nedenle listenin tam olarak doldurulmasını ve görsellerinin de paylaşılmasını bekleyeceğiz.
Realme, X3‘e ek olarak X3 Superzoom‘u da tanıtmaya hazırlanıyor. Realme X3 Superzoom, NBTC, EEC ve BIS‘den sertifikalar almıştı. Bu cihazın ise model numarası RMX2086 olarak gözüküyor. Özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 855+ SoC yonga seti kullanacak olan cihazın 12 GB RAM ile geleceği biliniyor. Ayrıca Android 10 ve Realme arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor.
Realme‘den bu akıllı telefonlar hakkında henüz tam bir bilgi gelmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda bu telefonlarla ilgili daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo3 5G, çift stereo hoparlör ile gelecek!
Vivo‘nun alt markası olan iQOO, 23 Nisan‘da iQOO Neo3 5G modelini tanıtacak. Bugün ise tanıtılacak olan yeni telefonla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde iQOO marka yöneticisi, iQOO Neo3 5G‘nin Snapdragon 865 yonga seti kullanacağını açıklamıştı. Ayrıca bu cihazın Snapdragon 865 kullanan en ucuz telefon olacağını belirtmişti.
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iQOO Neo3 5G hakkında başka neler öğrendik?
Bugün iQOO tarafından yapılan açıklamaya göre iQOO Neo3 5G, gelişmiş bir ses deneyimi sağlamak için çift stereo hoparlöre sahip olacak. Bazı amiral gemisi telefonlarda bulunmayan bu özelliği bulundurması cihaz açısında oldukça büyük önem taşıyor. Telefon, buna ek olarak 125 dB’lik sinyal/gürültü oranına sahip Hi-Fi bir çip ile gelecek. 23 Nisan‘daki tanıtımda bununla ilgili daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.
Henüz iQOO Neo3 5G‘nin tüm özelliklerini bilmiyoruz. Fakat önceki sızıntılardan ve resmi fragmanlardan, bu telefonun ekranının sağ üst köşesinde bir nokta delik tasarımlı selfie kamera bulunduğunu görmüştük. Henüz bu kameranın kaç MP olduğunu veya diyafram aralığını bilmiyoruz. Ekranla ilgili bildiğimiz bir başka nokta ise 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Arka tarafta ise artık görmeye alıştığımız sol üst tarafta dikdörtgen şeklinde olan kamera dizilimi bu telefonda da mevcut. Ayrıca iQOO Neo3‘te üçlü bir kamera sistemi bulunuyor olacak.
Cihaz hakkında bildiğimiz diğer özellikler ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek olması. Ayrıca UFS 3.1 depolama birimi ve 44W hızlı şarj özelliği de iQOO Neo3 5G‘de bulunacak.