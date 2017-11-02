HoloLens Türkiye’ye Geliyor

Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere göre HoloLens, ülkemizin de içerisinde bulunduğu bir grup ülkede satışa sunulacak.

İlk olarak 2015 senesinde satışa sunulan ancak hedef kitlesi olan oyunculardan ziyade şirketler ve tasarımcılar tarafından tercih edilen HoloLens, Microsoft tarafından duyurulana göre birçok yeni ülkede satışa sunulacak. Oldukça az kullanıcı sayısına sahip olmasına rağmen (muhtemelen 3000 dolar fiyatından dolayı) Microsoft’u memnun etmeyi başaran ve ülkemizin de dahil olduğu birçok ülkeden talepler gelmesini sağlayan cihaz, yakın bir tarihte toplamda 39 ülkede satışta olacak. Aşağıdaki görselde cihazın satışa çıkacağı ülkeleri görebilirsiniz.

Microsoft, bazı ülkelerde satışa sunulacağının yanı sıra HoloLens’in artık resmi olarak koruyucu gözlük sayıldığını da duyurdu. IP50 sertifikası almayı başararak toza karşı dirençli olduğunu gösteren HoloLens, Microsoft’un blog paylaşımında bahsedilene göre inşaat sahası gibi fayda sağlayabileceği alanlarda hem çalışma, hem de korunma amacıyla giyilebilecek.