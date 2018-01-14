Hızlı İş Adamları İçin: Volkswagen Passat GT!

Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılan Passat GT, iş dünyasıyla özdeşleşen modeli hız tutkunları ile buluşturuyor!

Volkswagen markasının Beetle, Golf ve Polo kadar dikkat çeken lüks modeli Passat, pistlere giriş yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “iş adamı arabası” olarak kabul edilen ve lüks yaşamın göstergesi olarak düşünülen Passat, şimdi de hızı sevenlere özel olarak geliyor. Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Passat GT ile muhteşem bir agresiflik kazanan Passat, 280 beygir güç ile geliyor!

Geçtiğimiz dönemde Volkswagen’in Arteon R’ı ile gördüğümüz VR6 motor kullanan Passat GT, 3.6 litre ve 280 beygir güç ile beraber350 Nm tork sunan, altı ileri otomatik şanzıman sunuyor. Ortalama 12 litre yakıt tüketen VW Passat GT haliyle R Line donanım paketi ve LED destekleri ile dikkat çekiyor. Spoiler bile yerleştirilmiş olan Passat GT, hantal görünümüne rağmen oldukça şık bir arkadaş olmuş.

Amerika fiyatı için 30.000 dolar belirlenen Volkswagen Passat GT, ülkemize gelir mi bilinmez, ancak gelirse 250.000 TL gibi fiyatları bulacak gibi görünüyor.