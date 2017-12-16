Hız Testi | Samsung Galaxy Note8 – Sony Xperia XZ Premium

Hız Testi | Samsung Galaxy Note8 – Sony Xperia XZ Premium

16 Aralık, 2017 Akıllı Telefon, Akıllı Telefonlar, TEST, VİDEO 0 yorumlar

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Samsung’un dev ekranlısı Galaxy Note8, hız testinde Sony Xperia XZ Premium karşısında ne yapacak?

“Hız Testi” serimizde yeni konuklarımız Samsung Galaxy Note8 ve Sony Xperia XZ Premium. Testin göstereceği sonuçlara etkisi büyük olacak olan özellikler anlamında baktığımızda her iki telefon da güçlü işlemciler var iken, Samsung 6 GB, Sony ise 4 GB RAM ile uygulamaları açma ve yeniden başlatma konusunda ne kadar başarılı olacak videomuzda göreceğiz.

Nitelikli incelemeler, değerlendirmeler, pil testleri ile ilgili daha fazla video için kanalımızı takip edin.

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