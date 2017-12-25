Hi-Fi Müzik Deneyimi Sunan Tidal’dan Yeni Yıl Kampanyası

Çevrimiçi müzik yayın servislerinin Hi-Fi versiyonlarından olan Tidal, yılbaşına özel kredi kartı dahi gerektirmeyen 12 günlük deneme süresi sunuyor.

Ülkemizde her ne kadar Spotify, Fizy, Muud, Apple Müzik ve bir nebze Deezer gibi çevrimiçi müzik servisleri popüler olsa da odyofili dediğimiz müzik tutkunlarının ana durağı Tidal olmuş durumda. Hi-Fi ve kayıpsız müzik sistemi gibi mükemmel bir özelliği olan Tidal, ülkemizde de kullanılabiliyor. Normalde 30 günlük deneme süresi sunan Tidal, her servis gibi bu deneme süresi için kredi kartı bilgileri isterken yılbaşına -daha doğrusu noele- özel kampanya başlattı. 12 günlük Hi-Fi deneyimini ücretsiz olarak sunan Tidal, bu deneme paketi için kredi kartı da istemiyor. Böylece 12 günlük süreci unutmanız halinde otomatik olarak çekilecek bir kredi kartı bilgisi olmadığı için devam edip etmemek tamamen sizin kararınıza kalıyor.

Hi-Fi ses paketini ülkemizde 19.99 TL’ye sunan Tidal, Spotify ve diğer rakiplerinden iki kat daha pahalı olmasına rağmen en iyi ses deneyimi sunan servis olması nedeniyle bu fiyatı hak ettiğini belirtmemiz gerekli. Özellikle premium seviyede bir kulaklığınız ve üst seviye bir telefona sahip iseniz Tidal’e buradaki bağlantıdan 12 günlük ücretsiz ve kredi kartı gerektirmeyen üyelik ile test edebilirsiniz.