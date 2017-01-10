Heroes of the Storm’un Kahramanları Hafta Sonuna Özel Ücretsiz Oluyor

Bu cuma gününden başlayacak etkinlik ile tüm kahramanları ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz.

Blizzard‘ın sevilen MOBA oyunu Heroes of the Storm, bu hafta sonuna özel güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Buna göre, bu cuma gününden itibaren (13 Ocak) hiçbir kahraman kilitli olmayacak ve dilediğiniz gibi bu kahramanları oynayabileceksiniz.

Bildiğiniz gibi diğer MOBA tarzı oyunların aksine, Heroes of the Storm‘da seçilmiş kahramanlar dışındaki diğer kahramanları oynayabilmek için oyun içerisinde altın ya da oyuna yatırdığınız belirli ücretlere ihtiyacınız olmakta. Daha önceden sınırlı sayıda yapılan bu etkinlik, oyuncuların kapılarını tekrardan çalıyor ve 60’tan fazla kahramanı ücretsiz hale getiriyor.

Aralarında; Zul’jin, oyundaki ilk çoklu sınıfa ev sahipliği yapan Varian ve devasa bir kahraman dönüşen Ragnaros kahramanlarını bu hafta sonu dilediğiniz kadar ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Burada bir not düşmekte fayda var zira bu etkinlik diğer hiçbir etkinliğin içeriğini bağlamamakta. Sadece 3 gün sürecek olan etkinliğin bitmesi ile oyun, normal şekilde oynanmaya devam edilecek. Karakterler ne yazık ki daha sonradan kilitli kalmaya devam edecek.

13 Ocak cuma gününden 16 Ocak pazartesi gününe kadar 3 gün sürecek bu etkinliği; şartlar nedeni ile bir türlü alamamış ama oynanış tarzlarını da bir o kadar merak ettiğiniz kahramanları denemek için kaçırılmaz bir fırsat. Eğer bir Heroes of the Storm tutkunu iseniz, bu hafta sonu oynayacağınız oyun belli gözüküyor.