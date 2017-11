Heroes of the Storm, Hanzo ve Alexstrasza’yı Evrenine Katıyor!

Son BlizzCon etkinliğinde duyurulan bir çok yenilikleri ile Blizzard, hayranlarına büyük bir şenlik yaşattı.

Bunlardan yalnızca biri ise Heroes of the Storm’a Overwatch evreninden Hanzo’nun ve World of Warcraft evreninden Alexstrasza’nın katılacağı oldu. Oyuna katılacak olan Hanzo, Suikastçi türüne ait bir karakter olarak gelecek ve şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, Overwatch’daki gibi aynı yetenek şekillerine sahip olacak.

World of Warcraft dünyasına bir süre sonra katılmış olan Alexstrasza ise, Hanzo’nun aksine HotS evrenine bir Destek karakteri olarak gelecek. Aynı zamanda tıpkı fragmanda gözüktüğü ve karakterin özüne ait olan yetenekleri ile oyun içerisinde ejderhaya dönüşerek farklı yeteneklere ve ek bonuslara sahip olacak.

Ayrıca Heroes of the Storm’a gelecek olan büyük güncelleme “‘2018 Gameplay Update” ile oyunda bir çok geliştirilmiş değişiklikler olacak ve güncelleme 20 Kasım’da Test Sunucularına (PTR) gelecek. Hanzo, Alexstrasza ve HotS’a gelecek güncellemeler ile alakalı BlizzCon’da gösterilen fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz: