Yaklaşık 3 ay önce “Her şeyi Samsung olan adam” konsepti ile sadece Samsung ekosistemi kullanan Aydoğan, bir ay sonrasına söz vermesine rağmen 3 ay ardından videoyu çekebildi.

Peki bu üç aylık deneyimin ardından telefon, kulaklık, bilgisayar gibi ürünlerde sadece Samsung kullanmak ne gibi artılar sunuyor? Eksileri ve artılarıyla detaylarını bu videoda görebilirsiniz.

Her şeyi Samsung olan adam #2 | 3 ay boyunca sadece Samsung kullanmak

Her şeyi Samsung olan adam #1; https://youtu.be/HkNwGJhOSNQ

Samsung Galaxy Note9 inceleme; https://youtu.be/IQJVe_sat20

Samsung DeX inceleme; https://youtu.be/NUfzesx8liI

Samsung Galaxy Tab S3 inceleme; https://youtu.be/A6Ece-RI_go

Samsung Galaxy Book 12 inceleme; https://youtu.be/tzMUQvhU0jU

Ürünler;

– Samsung Galaxy Note 9

– Samsung Gear Sport

– Samsung Galaxy Tab S3

– Samsung Galaxy Book 12

– Samsung Gear IconX (2018)

– Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Standı

– Samsung DeX

– Samsung T3 SSD 2TB

– Samsung Gear 360