Hali hazırda Samsung Galaxy S9+ ve Galaxy Tab S3 kullanan Aydoğan, Samsung Türkiye’den birbiri ile beraber kullanabileceği tüm ürünleri isteyerek her şeyini Samsung yaptı.

Bir ay boyunca Samsung ekosistemini deneyimlemeye karar veren Aydoğan’a bu süreçte merak ettiğiniz ve özellikle sormak istediğiniz soruları bu videoya yorum yaparak sorabilirsiniz.

Her şeyi Samsung olan adam | 1 ay boyunca sadece Samsung kullanmak!

Ürünler;

– Samsung Galaxy S9+

– Samsung Gear Sport

– Samsung Galaxy Tab S3

– Samsung Galaxy Book 12

– Samsung Gear IconX (2018)

– Samsung Kablosuz Hızlı Şarj Standı

– Samsung DeX

– Samsung T3 SSD 2TB

– Samsung 7 Serisi 55 inç 4K UHD TV (UE55NU7400UXTK)