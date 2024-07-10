Online alışveriş tutkunları için birçok platform var, özellikle Hepsiburada Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi olarak dikkat çekiyor. Bir de hizmet kalitesiyle öne çıkan Amazon var. Peki Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında kim galip? Hepsiburada Premium mu daha iyi, Amazon Prime mı daha iyi? Hepsiburada Premium avantajları, dezavantajları neler? Amazon Prime avantajları, dezavantajları neler? İki marka da 16 Temmuz’da büyük indirimleri başlatacağını duyurdu ve indirim dönemi öncesi bu sorular çok sık sorulur oldu. Sizin için iki platformu kıyasladık.

Hepsiburada vs Amazon, hangi premium daha avantajlı?

Online alışveriş dünyasında premium hizmetler, kullanıcıların daha fazla avantaj ve kolaylık elde etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin önde gelen alışveriş platformlarından Hepsiburada ve dünya devi Amazon, premium üyelik hizmetleriyle kullanıcılarına çeşitli ayrıcalıklar sunuyor.

Peki, Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında hangisi daha avantajlı? Hepsiburada Premium mu daha iyi, Amazon Prime mı daha iyi? Hepsiburada Premium avantajları, dezavantajları neler? Amazon Prime avantajları, dezavantajları neler?

Hepsiburada Premium Avantajları

Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında ilk olarak Hepsiburada Premium avantajları ile başlayalım, Hepsiburada Premium, aylık 39,90 TL fiyatı ile kullanıcılara birçok avantaj sunuyor. İlk ay sadece 1 TL olan bu üyelik, ilk 4 ay için ücretsiz olarak denenebilir. Hepsiburada Premium’un sunduğu avantajlar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumda.

Sepet tutarından bağımsız olarak tüm ürünlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuluyor ve her alışverişte %3 Hepsipara kazancı elde edilebiliyor. Aynı gün teslimat seçili bölgelerde mümkünken, ertesi gün teslimat ise tamamen ücretsiz. Ücretsiz kapıda iade hizmeti de sunulan avantajlar arasında yer alıyor.

Bunların yanı sıra, Premium üyelere özel indirimler ve kampanyalar da mevcut. Video içerik hizmeti olarak BluTV üyeliği de dahil. Ayrıca, Premium üyelere özel öncelikli çağrı merkezi hizmeti sağlanıyor. Mobilya ve lastik montajında %50 indirim, Petrol Ofisi’nde 5 kat puan kazancı gibi ekstra avantajlar da mevcut.

Yemek siparişlerinde Burger King Whopper Jr.® Menü veya Chicken Royale® Menü’de %30 indirim, Hepsiburada Market’ten verilen ilk Hayat Su siparişinde %50 indirim gibi fırsatlar sunuluyor. Araç kiralama indirimleri ve Rooms Beach girişinde %50 indirim gibi diğer avantajlar da kullanıcıları bekliyor.

Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında Hepsiburada’nın eli oldukça güçlü. Türkiye’de online alışveriş alanında dev bir ismin bu kadar fazla avantaj sunması kaçınılmaz bir şey. Ayrıca Hepsiburada 16 Temmuz‘da büyük indirimleri başlatacağını da duyurdu.

Özetle, Hepsiburada Premium avanatjları şu şekilde:

Ücretsiz Kargo: Sepet tutarından bağımsız tüm ürünlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuluyor.

Sepet tutarından bağımsız tüm ürünlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuluyor. Para İadesi: Her alışverişte %3 Hepsipara kazancı.

Her alışverişte %3 Hepsipara kazancı. Aynı Gün Teslimat: Seçili bölgelerde aynı gün teslimat imkanı.

Seçili bölgelerde aynı gün teslimat imkanı. Ertesi Gün Teslimat: Ücretsiz olarak ertesi gün teslimat.

Ücretsiz olarak ertesi gün teslimat. Kapıda İade: Ücretsiz kapıda iade hizmeti.

Ücretsiz kapıda iade hizmeti. Özel İndirimler ve Kampanyalar: Premium üyelere özel indirimler ve kampanyalar.

Premium üyelere özel indirimler ve kampanyalar. Video İçerik Hizmeti: BluTV üyeliği.

BluTV üyeliği. Öncelikli Çağrı Merkezi: Premium üyelere özel öncelikli çağrı merkezi hizmeti.

Premium üyelere özel öncelikli çağrı merkezi hizmeti. Mobilya ve Lastik Montaj İndirimi: %50 indirim.

%50 indirim. Akaryakıt Puan Kazancı: Petrol Ofisi’nde 5 kat puan.

Petrol Ofisi’nde 5 kat puan. Yemek Sipariş İndirimi: Burger King Whopper Jr.® Menü veya Chicken Royale® Menü’de %30 indirim.

Burger King Whopper Jr.® Menü veya Chicken Royale® Menü’de %30 indirim. Market İndirimi: Hepsiburada Market’ten verilen ilk Hayat Su siparişinde %50 indirim.

Hepsiburada Market’ten verilen ilk Hayat Su siparişinde %50 indirim. Araç Kiralama İndirimi: Enterprise’dan araç kiralamalarında %35 indirim.

Enterprise’dan araç kiralamalarında %35 indirim. Beach İndirimi: Rooms Beach girişinde %50 indirim.

Amazon Prime Avantajları

Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında bir de Amazon Prime avantajları neler diye bakalım. Amazon Prime, aylık 39 TL ücretle kullanıcılara geniş bir yelpazede avantajlar sunuyor. Yani Hepsiburada Preimum ve Amazon Prime fiyatı birbirine çok yakın.

Amazon Prime’ın sunduğu avantajlar arasında, belirli bölgelerde ücretsiz kargo hizmeti, aynı gün ve ertesi gün teslimat imkanı bulunuyor. Prime üyelere özel indirimler ve kampanyalar da oldukça çekici. Ayrıca, Prime Video üyeliği sayesinde geniş bir video içerik arşivine erişim sağlanabiliyor. Prime Gaming ile de özel oyun avantajları sunuluyor.

Amazon Prime’ın sunduğu bu avantajlar, global içeriklere erişim ve oyun avantajlarıyla öne çıkıyor. Bu hizmet, özellikle oyun ve video içerik tüketicileri için cazip bir seçenek. Ancak Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında kapıda iade ve akaryakıt puan kazancı gibi hizmetlerin sunulmaması, Amazon Prime’ın bazı dezavantajları arasında yer alıyor.

Özetle, Amazon Prime avantajları şu şekilde:

Ücretsiz Kargo: Belirli bölgelerde ücretsiz kargo hizmeti sunuluyor.

Belirli bölgelerde ücretsiz kargo hizmeti sunuluyor. Aynı Gün Teslimat: Belirli bölgelerde aynı gün teslimat imkanı.

Belirli bölgelerde aynı gün teslimat imkanı. Ertesi Gün Teslimat: Ücretsiz olarak ertesi gün teslimat.

Ücretsiz olarak ertesi gün teslimat. Özel İndirimler ve Kampanyalar: Prime üyelere özel indirimler ve kampanyalar.

Prime üyelere özel indirimler ve kampanyalar. Video İçerik Hizmeti: Prime Video üyeliği.

Prime Video üyeliği. Oyun Avantajları: Prime Gaming ile özel oyun avantajları.

Hepsiburada Premium Dezavantajları ve Amazon Prime Dezavantajları

Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında her iki hizmetin de bazı dezavantajları bulunuyor. Hepsiburada Premium dezavantajları arasında, oyun avantajlarının olmaması ve bazı indirimlerin sınırlı olması yer alırken, Amazon Prime dezavantajları arasında ise kapıda iade, akaryakıt puan kazancı, yemek indirimleri gibi hizmetlerin sunulmaması bulunuyor.

Sonuç olarak baktığımızda Hepsiburada Premium benzer ücretle daha fazla avantaj sunarak Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında öne çıkan isim oluyor.

Sonuç

Hepsiburada vs Amazon karşılaştırmasında her iki hizmetin de kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Hepsiburada Premium, geniş bir avantaj yelpazesi sunarken, Amazon Prime daha çok global içerik ve oyun avantajlarıyla öne çıkıyor.

Hangi hizmetin daha avantajlı olduğuna karar vermek, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve beklentilerine bağlı olarak değişebilir. Her iki hizmetin de detaylı karşılaştırmasını göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapabilirsiniz.

Özellik Hepsiburada Premium Amazon Prime Ücretsiz Kargo Evet, sepet tutarından bağımsız tüm ürünlerde Evet Para İadesi Evet, %3 Hepsipara kazancı Hayır Aynı Gün Teslimat Evet, seçili bölgelerde Evet, belirli bölgelerde Ertesi Gün Teslimat Evet, ücretsiz Evet, ücretsiz Randevulu Teslimat Evet Hayır Kapıda İade Evet, ücretsiz Hayır Özel İndirimler ve Kampanyalar Evet, Premium üyelere özel indirimler Evet, Prime üyelere özel indirimler Video İçerik Hizmeti Evet, BluTV üyeliği Evet, Prime Video Üyelik Ücreti Aylık 39,90 TL, ilk ay 1 TL, ilk 4 ay üyelik ücreti hediye Aylık 39 TL Yıllık Paket Evet Hayır Öncelikli Çağrı Merkezi Evet Hayır Oyun Avantajları Hayır Evet, Prime Gaming Mobilya ve Lastik Montaj İndirimi Evet, %50 indirim Hayır Akaryakıt Puan Kazancı Evet, Petrol Ofisi’nde 5 kat puan Hayır Yemek Sipariş İndirimi Evet, Burger King Whopper Jr.® Menü veya Chicken Royale® Menü’de %30 indirim Hayır Market İndirimi Hepsiburada Market’ten verilen ilk Hayat Su siparişine %50 indirim Hayır Araç Kiralama İndirimi Enterprise’dan araç kiralamalarında %35 indirim Hayır Beach İndirimi Rooms Beach girişinde %50 indirim Hayır

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz hangisinden alışveriş yapacaksınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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