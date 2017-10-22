Hennessey Venom F5, 480 KM/Saat ile Dünyanın En Hızlısı Oldu!

Hennesney, Dünya’nın en hızlı yol otomobili Venom F5’i sosyal medya siteleri aracılığıyla tanıttı. Hennessey’in iddiaları doğruysa, Bugatti Chiron unvanını kaybetmiş gibi gözüküyor.

Öncelikle “Yol Otomobili” ifadesini açıklayalım. Yarış araçları, sıradan yollarda kullanılamayacak derecede yere yakındır ve aksamları basit asfalt veya toprak yollar için uygun değildir. Elbette yol otomobilleri saf yarış araçları kadar hızlı olamazlar ama “kesinlikle” o değerlere yaklaşabilirler.

Kısa süre öncesine kadar Bugatti Chiron saatte 466 kilometrelik hızıyla dünyanın en hızlı yol otomobili unvanına sahipti. Amerikalı üretici ise bundan fazlasını vadediyor. Uzun yıllardır Bugatti ve Amerikalı şirket, VW Group’a bağlı Bugatti ile yarış halinde. Kah Bugatti kah Hennesney öne çıkıyor. Sıra Amerikalılar da gibi… Venom F5, üretici şirketin resmi sosyal medya paylaşımlarına göre 480 kilometre/saatlik hızıyla öne çıkıyor.