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Havacılıkta 5G krizi büyük ölçüde bitmiş görünüyor
ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, 5G frekanslarının uçakların radyo altimetre cihazlarını olumsuz yönde etkileyebileceği çekincesine sahipti. Sorunun temelinde, C-bandı 5G frekanslarının, radyo altimetreleri tarafından kullanılan frekanslara çok yakın olması ve parazit oluşturabileceği endişeleri yatıyor. FAA, ülkede 19 Ocak tarihinde başlayacak 5G hizmeti öncesi bazı uçuşlara sınırlama getirme kararı almıştı.
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ABD ticari uçak filosunun %78‘i 5G’den olumsuz etkilenmiyor
FAA, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD ticari uçak filosunun %78‘inin GSM operatörlerinin 5G’yi dağıttığı havalimanlarına düşük görüşte iniş yapmasına izin verdiğini söyledi. Bu karar yapılan araştırmalar sonucunda durumun havacılık için çok ciddi bir kriz oluşturmayacağı kanısına varılmış olduğunun bir sonucu olarak görülebilir. Bu sayede ABD’de ticari havacılık uçuşlarında birkaç istisna dışında ertelemeler yaşanmamış oldu. Esasen, 13 tip radar altimetresinden birini kullanan uçaklar artık güvenli kabul ediliyor.
Onaylanan modeller şunlar:
Boeing: 717, 737, 747, 757, 767, 777, 787
McDonnell Douglas: MD-10/-11
Airbus: A300, A310, A319, A320, A330, A340, A350 ve A380
Embraer: 170 ve 190
Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari uçak filosunun %20‘sinden fazlası onaylanmamış durumda. Buna ek olarak FAA, bazı altimetrelerin 5G sinyallerine karşı çok hassas olacağı öngörüsüne sahip. Bu altimetrelere sahip uçakların, 5G’nin mevcut olduğu havaalanlarına düşük görüşte iniş yapmasını riskli olarak değerlendiriyor.
Verizon ve AT&T, salı günü yaptığı açıklamalarda yaşanan krizde suçun çoğunun Federal Havacılık İdaresi’nde olduğunu belirtti. Ancak FAA, havacılık endüstrisinin endişelerinin gerçek olduğu konusunda kararlı görünüyor.
Emirates başkanı Sir Tim Clark, suçu ABD sistemine attı ve durumu havacılık kariyerinde gördüğü en büyük sorumsuzlardan biri olarak tanımladı.
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