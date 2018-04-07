Hardware Plus 6. yıl özel sayısı çıktı! (VİDEO)

Hardware Plus 6. yıl özel sayısı çıktı! (VİDEO)

7 Nisan, 2018 Genel 0 yorumlar

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Hardware Plus’ın 6. yıl özel sayısı çıktı. Bu sayımızda yine birçok ilgi çekici teknolojiyi ve ürünü sizler için anlattık. Dergimize bayilerden, Turkcell Dergilik ve Hardware Plus iOS/Android uygulamasından ulaşabilirsiniz.

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