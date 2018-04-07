Hardware Plus 6. yıl özel sayısı çıktı! (VİDEO)

Hardware Plus’ın 6. yıl özel sayısı çıktı. Bu sayımızda yine birçok ilgi çekici teknolojiyi ve ürünü sizler için anlattık. Dergimize bayilerden, Turkcell Dergilik ve Hardware Plus iOS/Android uygulamasından ulaşabilirsiniz.

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