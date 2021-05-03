Genel
Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor? Redmi Note 10 Pro mu, yoksa Samsung Galaxy A52 mi?
Samsung Galaxy A52 ile Redmi Note 10 Pro modellerinin farklı koşullarda fotoğraf kıyaslaması ile karşınızdayız.
Redmi Note 10 ile Samsung Galaxy A52’nin Hepsiburada ve Trendyol’da satılan modellerini kıyaslamak için şu link’leri kullanabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/fb2c9d4 – https://ty.gl/fpkkfo4
Bugünlerin en popüler iki telefonu kesinlikle Samsung Galaxy A52 ile Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Birçok açıdan birbirine rakip olan bu iki telefonun en çok merak edilen özellikleri ise kameraları.
Kafalardaki sorular “Hangisinin kamerası daha iyi çekiyor” ile başlıyor “Hangisini satın almalıyım?”la devam ediyor.
Bu iyi telefon arasında kararsız kalan ve önceliği fotoğraf kalitesi olan takipçilerimiz için bugüne kadar Türkiye’de hiç yapılmamış bir kıyaslama videosu hazırladık.
Bu videomuzda editörlerimiz sokağa çıkıp Galaxy A52 ve Redmi Note 10 Pro ile aynı kareleri çektiler. Hem ön kamera hem de arka kamera ile gece ve gündüz çekimleri yaptılar.
Ardından da kendi çektikleri fotoğrafların eleştirisini yaparak hangi telefonun, hangi koşullarda daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdiler.
Editörlerin tamamen kendi beğenilerini yansıtan bu değerlendirmenin telefon seçiminde sizlere yardımcı olacağını umuyoruz.
Redmi Note 10 ile Samsung Galaxy A52’nin Hepsiburada ve Trendyol’da satılan modellerini kıyaslamak için şu link’leri kullanabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/fb2c9d4 – https://ty.gl/fpkkfo4
Samsung Galaxy A52 Başlıca Teknik Özellikleri
6.5 inç boyutundaki Full HD+ Super AMOLED 90 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran,
Snapdragon 720G 4G işlemci
4 GB / 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri
128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri ve microSD kart desteği
64 MP Sony IMX682 ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri, 32 MP çözünürlüklü ön kamera
25W hızlı şarj desteğiyle 4500 mAh batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör,
Android 11
Redmi Note 10 Pro Başlıca Teknik Özellikleri
6.67 inç FHD AMOLED 120 Hz ekran
33W destekli 5020 mAh batarya
Qualcomm Snapdragon 732G işlemci Adreno 618 grafik işlemcisi
6 GB / 8 GB RAM seçenekleri
64 GB / 128 GB depolama seçenekleri
108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP arka kamera, 16 MP ön kamera
Stereo Hoparlör
IP53 sertifikası
Redmi Note 10 ile Samsung Galaxy A52’nin Hepsiburada ve Trendyol’da satılan modellerini kıyaslamak için şu link’leri kullanabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/fb2c9d4 – https://ty.gl/fpkkfo4
Bu iki cep telefonuyl ailgili yayınladığımız diğer videolar:
Samsung Galaxy A52 kutu açılış videosuna https://youtu.be/T1_fl_TvWKo adresinden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A52 ile POCO X3 NFC’nin genel anlamda kamera kıyaslamalarının yapıldığı vlog’umuza https://youtu.be/yzQA1a4DvnM adresinden ulaşabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 kutu açılış videosuna https://youtu.be/k7NQFp-F5ME adresinden ulaşabilirsiniz.
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Genel
Telefonunuzun Güvenliğini Nasıl Sağlarsınız?
Cep telefonlarımız hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırır hale getiriyor. Artık vücudumuzun bir parçası gibi olan akıllı telefonlarımız kimi zaman güvenlik söz konusu olunca bazı eksiklikleri olabiliyor. Peki biz birçok bilgimizi bu telefonlarda tutarken onların güvenliğini nasıl sağlayacağımızı biliyor muyuz? Eğer nasıl güvenliği sağlayacağınızı bilmiyorsanız bir rehber niteliğinde olacak bu yazımıza göz atmanızda fayda var. Bu makalede anlattıklarımızı yapamasanız bile Android için VPN indirin.
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Google Play Protect’i sürekli açık tutun
Öncelikle Google tarafından uygulamalarınızın korunduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. İndirdiğimiz uygulamaların Google Play Protect tarafından korunması demek bu uygulamalar tarafından herhangi bir güvenlik açığının olmaması ve güvende olduğunuz anlamına geliyor. Google Play Protect’in sizi koruyup korumadığını anlamak için;
-Google Play’i açın.
-Sağ üst taraftan fotoğrafınıza tıklayın.
-Play Protect sekmesine girin ve ardından sağ üstteki ayar düğmesine basın.
-Buradan “Uygulamaları Play Protect ile tara” seçeneğinin daima açık olduğuna dikkat edin.
Google tarafından verilen aylık güvenlik güncellemelerini yapın
Google, üreticilere her ay düzenli olarak güvenlik güncelleme yamasını veriyor. Fakat kimi telefon üreticileri kendi güncellemelerinin yanında bu güvenlik güncellemesini bile tam olarak vermiyor. Siz yine de telefonunuzun güvenlik güncellemelerinin tam ve eksiksiz olduğundan emin olun. Eğer sürekli bu güncellemeleri kontrol etmek istemiyorsanız bu güncellemeleri otomatik olarak indirmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için de;
-Telefonunuzdan Ayarlar menüsünü açın.
-Telefon hakkında kısmına gidin.
-Sistem güncellemesi kısmına girin. (İsim her telefonda farklılık gösterebilir)
-Sağ üst köşedeki ayar düğmesi veya üç noktaya basın.
-Buradan Güncellemeleri Otomatik İndir seçeneğini aktif edin.
Bilinmeyen Kaynaklardan indirmeye izin vermeyin!
Android tarafında kullanılan uygulamalardan birkaçı (bknz: AnTuTu Benchmark) Google Play’de bulunmayabiliyor. Haliyle bu uygulamalar tarafından da güvenlik açığı oluşabiliyor. Bu uygulamaları APK olarak yüklemek isterseniz telefonunuz size bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu uyarıya izin verirseniz o uygulamayı yüklüyor. Fakat her uygulamayı bu şekilde yüklemek telefonunuzdaki güvenlik açığının artması ve verilerinizin çalınabilme olasılığını arttırıyor. Eğer bilinmeyen kaynaklardan indirilen bu tarz APK’lara izin vermeyi engellemek isterseniz;
-Telefonunuzda Ayarlar menüsünü açın.
-Arama kısmında Bilinmeyen Kaynaklar yazın.
-Buradaki tikin veya kilidin daima açık olduğundan emin olun.
Telefonunuzun için bir VPN indirin
Telefonlarımızı korumanın bir diğer yolu da VPN kullanmak. Peki VPN nedir? Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmışı olan VPN, basit bir anlatımla internet üzerinde kurulu bilgisayarlar grubundan oluşur. VPN’ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN’ler, farklı konumlarda bulunabildiğinden, sizi ülkelerin kısıtlamalarından (yasaklı web siteleri ve IP’ler gibi) da kurtarırlar. VPN’lerle bağlantınız şifreli olduğundan, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler şifrelendiğinden, meraklı gözler ne yaptığınızı da göremezler. Bu konuda Sufshark VPN istediklerinizi tam anlamıyla yerine getiren bir VPN. Ayrıca internetten yaptığınız ödemelerinizi korumanıza da yardımcı oluyor. Ek olarak herkese açık WiFi ağlarında bulunuyorken de güvende kalmanızı sağlıyor. Eğer beğenmez iseniz 30 gün para iade garantisi de vadediyor. Siz de arzu ederseniz SurfShark VPN deneyebilirsiniz.
Basit şifreler ve güvenlik etmenleri kullanmayın
En basit haliyle akıllı telefonlarımızı bir PIN ile korumaktayız. Günümüzde neredeyse bütün akıllı telefonlar parmak izi tanıma ve yüz tanıma sistemlerini destekliyorlar. Fakat bunları kullanmayıp kolay sayılabilecek PIN’lerden 0000-1111-1234 gibi veya doğum tarihiniz içeren rakamlar kullanmayın. Bunun yerine daha komplike olan rakamlar kullanmayı tercih edin. Ek olarak parmak izi veya yüz tanıma sistemlerini kullanmayı da ihmal etmeyin.
Bu içerik Surfshark desteğiyle hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera ile gelebilir!
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile alakalı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasının öncü iki serisi, yeni üyeleri ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Bazı teknik detayları daha önceden ortaya çıkan iki cihazın tasarım detaylarını içeren yeni bir sızıntı daha oldu. Weibo üzerinden gerçekleştirilen sızıntılar ile birlikte iki cihazın, renk seçenekleri ve genel hatları belli oldu. Buna göre Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak gibi gözüküyor.
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Galaxy Z Fold3 ekran altı kamerayla mı geliyor?
Samsung katlanan ekranlı akıllı telefon konusunda yatırım yapmayı sürdürüyor. Güney Kore devi yakında iki yeni katlanan ekranlı cihaz ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Rekabette önemli bir yere sahip olan firma, daha da güçlü bir konuma gelmek istiyor. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini geliştiren teknoloji devi, farklı ihtiyaçlara uygun iki farklı model geliştiriyor. Geri sayıma geçilen yeni cihazlar ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lansmanına kısa süre kala iki katlanan ekranlı cihazın da tasarım detayları ortaya çıktı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Ice Universe hesabı, bu kez de Weibo üzerinden Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini hayranlarına gösterdi. Cihazların tasarımları belli olurken bazı detaylar bir önceki nesillere göre oldukça değişmişe benziyor. Özellikle Galaxy Z Fold3 modeli önemli bir özelliğe sahip olacak gibi. Ayrıca tasarımları ortaya çıkan cihazların renk seçeneklerine de ilk kez göz atma fırsatını yakaladık.
Sızıntısı yapılan cihazlardan biri olan Galaxy Z Fold3 ile başlayacak olursak, katlanan ekranlı model devrim niteliğinde bir özellik ile piyasaya çıkabilir. Sızıntı yapılan görsellerde yer alan bazı ifadeler gündemde bomba etkisi yarattı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran altı kamera teknolojisine resmen yer verecek. Zira bir görselde ekran altı kameraları katlanabilir ilk cihaz ibaresi dikkat çekiyor. Bu sayede firma bu teknolojiyi ilk kez kullanma fırsatına da sahip olabilir. Bununla birlikte merakla beklenen cihaz, içe katlamalı yapısı ile dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre dış ekranı küçülen katlanan ekranlı cihaz, dışta delikli ekrana sahip olacak. Bununla birlikte katlanan ekranlı modelin ekran yenileme hızı da 120 Hz olarak bizleri karşılıyor. Ayrıca cihaz S-Pen desteği ile birlikte 90 derecelik açıda sabit durabilme özelliğine de sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar not alırken daha rahat bir deneyim yaşayacaklar.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Samsung Galaxy Z Fold3 önceki nesilden daha hafif olacak!
Galaxy Z Flip 3 modelinin de tasarım detayları ortaya çıktı!
Katlanan ekranlı bir diğer Samsung ürünü olan Galaxy Z Flip 3 ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Z Fold 3 modeline nazaran akıllı telefon rekabetine dahil olan cihazın tasarım detayları aynı şekilde belli oldu. Akıllı telefon arka kamera modülü ve ikinci ekranın yeri açısından bizlere Google Pixel modellerini anımsatıyor. İki adet arka kamerası bulunan akıllı telefonun, ikinci ekranının boyutunda da bir büyüme dikkat çekiyor. Gorilla Glass Victus cam ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi rekabetinde yer alacak. Katlanan ekranlı akıllı telefon gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte ekran detayları belli olmayan akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler ise sırasıyla siyah, beyaz, yeşil ve mor olacak.
İki katlanan ekranlı cihaz da dikey arka kamera kurulumuna sahip olacak. Galaxy Z Fold 3 üçlü arka kamera kurulumu ve bir adet de ön kamera ile piyasaya çıkacak. İki cihazın da kamera özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Ayrıca Galaxy Z Fold 3 modeli, Galaxy Z Flip 3 modeli ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak. Modada karşılığı olan cihazlar için Samsung, iki tonlu bir renk anlayışı tercih etmiş. Merakla beklenen cihazların yaza doğru tanıtılacağı iddia ediliyor. Sızdırılan reklam görüntüleri sayesinde cihazlar ile alakalı beklentiler de oldukça arttı. Bakalım firma katlanan ekranlı iki cihazı ile de piyasadaki yerini sağlama almayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
MediaMarkt’ta Anneler Günü Kampanyası Devam Ediyor!
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Anneler günününe yaklaştığımız şu günlerde “Anneme hala ne alacağımı bulamadım.” diyenlerdenseniz sizin için hazırladığımız bir liste daha var. Annelerimizi mutlu etmek, onlara sevildiğini hatırlatmak hediyeler ile daha kolay.
Sizin için hazırladığımız liste:
SAMSUNG Galaxy A51 128GB
Orta seviyede Samsung’un iddialı telefonlarından olan A51 delik çentiği sayesinde tam ekran keyfini sizlere veriyor. Ayrıca 6.5 inçik ekranı ile birlikte 4000 mAh bataryaya sahip. Siz de bu telefon tam anneme göre diyorsanız kampanya dahilinde 3299TL’lik fiyat etiketi ve üç farklı rengiyle buradaki linkten satın alabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
HUAWEI P40 Lite 128GB
Huawei’nin P40 ailesinin Lite versiyonu olan model 6.4 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Ayrıca 128GB hafızası ve dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. 4200 mAh pili sayesinde gününüzü çok rahat bir şekilde çıkarıyor. Siz de bu telefon tam anneme göre diyorsanız kampanya dahilinde 3499TL’lik fiyat etiketi ve üç farklı rengiyle buradaki linkten satın alabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
HUAWEI Watch GT2 Pro
Anneler Günü Kampanyasına dahil olan modellerden biri de HUAWEI Watch GT2 Pro. Son zamanlarda popüler olan akıllı saatler her yaştan kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor. 14 gün batarya ömrü sunan modelde AMOLED bir ekran bulunuyor. Siz de bu HUAWEI Watch GT2 akıllı saati kampanya dahilinde 2189 ‘lik fiyat etiketi ve iki farklı kayış seçeneğiyle buradaki linkten satın alabilirsiniz. Üstelik Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 10 taksit imkanı da mevcut. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
PHILIPS GC4909/60 Azur Buharlı Ütü
Annelerimizin değerini bu hediyeler ile biçemeyiz fakat onlara yardımcı olabilecek ev aletleri de alabiliriz. Bunlardan bir tanesi de PHILIPS GC4909/60 Azur Buharlı Ütü olabilir. 3000W gücünde olan bu ütü ayrıca 3 kademeli buhar basıncına sahip. 300ml su haznesine sahip olan model ek olarak Steam Glide Taban & Hızlı Kireç Temizleme özelliğine sahip. Ayrıca 250g şok buhar özelliği de mevcut. Sizde bu ürüne göz atmak ve 649TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Telefonunuzun Güvenliğini Nasıl Sağlarsınız?
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