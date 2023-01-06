Daha öncesinde “Bence Şu Anda Alınabilecek En İyi 5 Telefon” videosunu geçtiğimiz senenin sonlarında Kasım ayında çeken Ersin, Eren’in “Aynı listeyi bugünkü güncel fiyatlarıyla yine seçer miydin?” sorusunun cevabını bu videoda veriyor.

Bakmakta fayda var: ANDROID’DEN IPHONE’A GEÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

Hatırlatmak gerekirse Ersin’in Bence Şu Anda Alınabilecek En İyi 5 Telefon (Kasım 2022) videosuna buradan ulaşabilir ve neden bu telefonları seçtiğine göz atabilirsiniz: https://youtu.be/amp3_30PpU4

2 ay gibi kısa süre geçmesine rağmen listedeki telefonlardan kimisinin fiyatları artmış, kimisinin fiyatı sabit kalmış, kimisinin ise stokları tükenmiş. Sizin bu telefonlar ve fiyatları hakkındaki düşünceleriniz neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinde kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/5xnknynr

#CepTelefonları #EnİyiTelefonlar #Enİyi5Telefon