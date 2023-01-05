Birçok kişi Android telefon kullanırken artık Apple iPhone kullanmak istiyor. Ancak geçmek için birçok sebep arıyor. Bu sebeplerden 10 tanesini ise Eren sizlere anlatıyor. Bu sebeplerden başlıca olanları ise şu şekilde:

1) Daha uzun yazılım güncelleme alması

2) Satış sonrası servis desteği

3) Daha çok aksesuar desteği

4) Optimize çalışan uygulamalar

5) En uzun batarya ömrüne sahip telefon olması

6) Premium malzeme kalitesi

7) Diğer Apple ürünleri ile arasındaki uyum (Ekosistem)

8) Uzun süreli kullanım sunması

9) Markaya olan güven

10) İkinci eldeki piyasa değeri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz yakın zamanda Android’den iPhone’a geçiş yaptınız mı? Ya da geçmeyi planlıyor musunuz? Eren’in belirlediği nedenlerden farklı sebepleriniz varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

#Android #iOS #iPhone