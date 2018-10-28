Hadi uygulaması, 29 Ekim’de 95 bin TL ödül dağıtacak

Turkcell’in bilgi yarışması uygulaması Hadi, cumhuriyetimizin 95. yılını kutlayacağımız 29 Ekim‘de 95 bin TL ödül dağıtacak. Toplamda 95 bin TL ödülün dağıtılacağı iki yarışmadan ilki saat 12:30’da başlayacak ve ödül 25 bin TL olacak. İkinci yarışma ise Hadi’nin gelenekselleşen yarışma saati 20:30’da başlayacak ve tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar 70 bin TL ödülü paylaşacak.

Jokerler BiP Instagram sayfasında

BiP’in Instagram hesabını takip eden kullanıcılar, yarışmaya bir adım önde başlayacak. 29 Ekim’e özel yarışma için herkes, BiP’in Instagram hesabından verilen joker hakkını alabilecek. BiP ve Hadi uygulamaları App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.

Hadi nasıl oynanıyor?

Bilgi yarışmasında sunucu tarafından sorulan 12 soruya, 10 saniye içerisinde bir cevap vermek gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen cevap eğer doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor. Yarışmanın sonunda ise tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor.