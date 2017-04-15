Hackerlar Windows Ve Finansal Sitemlerin Nasıl Hacklendiğiyle İlgili Araç Yayınladı

Her geçen gün artan hack haberlerine bir yenisi daha eklendi. Platformlarda yayınlanan araçlarla Windows ve uluslararası bankacılık sistemleri hacklenebiliyor.

Maalesef, artık duymaya alıştığımız hack haberleri artarak devam ediyor. Hackerların yeni hedefi güvenlik açıklarıyla adını sık sık duyduğumuz Windows ve uluslararası bankalar oldu. Github’da yayınlanan araçlarla Microsoft’un işletim sistemi ve uluslararası para transferi için kullanılan SWIFT bankacılık ağına sızabilmek mümkün.

Shadow Brokers olarak adlandırılan hacker gurubunun yayınladığı araçları Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı’ndan (NSA) çaldığı bildiriliyor. Windows için yayınlanan aracın tüm sürümlerini ele geçirebildiği belirtiliyor. Yalnız bu konuda bir kesinlik bulunmamakta.

NSA’den henüz bir açıklama gelmezken, bu tür kullanıcı bilgilerini ele geçirme araçları ortaya çıkan ilk ABD kurumu değil. Geçtiğimiz ay WikiLeaks büyük yankı uyandıran, CIA’nin telefon, bilgisayar, araba ve akıllı televizyonlara sızmak için kullandığı araçları açıklamıştı.

Microsoft tarafından gelen açıklamada ise raporları inceledikleri ve müşterilerini korumak için gerekli önlemleri alacakları bildirildi.