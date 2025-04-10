Son dönemde hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Gülsim İlhan Ali, Türkiye’deki dizi takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Ben de sosyal medyada sıkça karşıma çıkan bu ismi daha yakından tanımak istedim. Özellikle hayran kitlesi genişledikçe, hakkında sorulan sorular da çoğalıyor: Gülsim İlhan Ali kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülsim İlhan Ali ile ilgili aklınıza takılan soruların yanıtını bu içerikte derledik.

Gülsim İlhan Ali Kimdir?

Gülsim İlhan Ali kimdir sorusu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Gülsim İlhan Ali, modellik kariyerinin ardından Türkiye’de “Diriliş: Ertuğrul”, “Payitaht Abdülhamid” ve “Gönül Dağı” gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan bir oyuncu. 2012 yılında Bulgaristan’da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Miss Bulgaria unvanını kazanarak adını duyurdu. Bu başarıdan sonra televizyon dünyasına yönelen Gülsim İlhan Ali, Türkiye’deki dizi projeleriyle ekranlara adım atıyor.

Özellikle “Diriliş: Ertuğrul”, “Payitaht Abdülhamid” ve “Gönül Dağı” gibi büyük prodüksiyonlarda aldığı roller sayesinde geniş bir izleyici kitlesi edindi. Onu ekranda gördüğümde duruşundaki zarafet ve mimiklerindeki doğallık gerçekten dikkatimi çekiyor. Oyunculuğunun yanı sıra çok dilli yetkinliği de kariyerine farklı bir boyut kattı.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabına bu bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

Gülsim İlhan Ali Kaç Yaşında?

Peki Gülsim İlhan Ali kaç yaşında? Gülsim İlhan Ali, 18 Şubat 1995 doğumlu. Yani şu anda 30 yaşında. 1995 doğumlu bir isim olarak genç yaşına rağmen oldukça köklü yapımlarda yer alıyor ve kısa sürede ciddi bir kariyer grafiği çiziyor. Bu yaşta böyle bir tecrübeye sahip olması oldukça şaşırtıcı. Hem genç hem de profesyonel duruşu, onu birçok yapımcı için tercih edilen bir oyuncu hâline getiriyor.

Gülsim İlhan Ali Nereli?

Gülsim İlhan Ali nereli sorusu da sıkça konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Kendisi Bulgaristan’ın Rusçuk (Ruse) şehrinde doğuyor ve Türk kökenli bir aileye mensup. Bu çok kültürlü geçmişi, hem Türk hem de Bulgar kültürüne hâkim olmasını sağlıyor. Türkiye’deki kariyerine başladığında bu kültürel birikiminin katkı sağladığını net şekilde görüyoruz. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri de çok iyi derecede Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bilmesi. Bu da onu sadece yerel değil, uluslararası projelerde de değerlendirebilecek bir yetenek haline getiriyor.

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Gülsim İlhan Ali Hangi Dizilerde Oynadı?

Peki Gülsim İlhan Ali hangi dizilerde oynadı? Başarılı oyuncu Gülsim İlhan Ali, kariyeri boyunca çeşitli televizyon dizilerinde farklı karakterlere hayat verdi.

İşte Gülsim İlhan Ali‘nin rol aldığı diziler:​

Son Yaz: Balkanlar 1912 (2012) – Ayşe

(2012) – Ayşe Son Çıkış (2015) – Ege

(2015) – Ege Seddülbahir 32 Saat (2016) – Zeliha

(2016) – Zeliha Hanım Köylü (2016) – İlkgün

(2016) – İlkgün Diriliş: Ertuğrul (2016–2018) – Aslıhan Hatun

(2016–2018) – Aslıhan Hatun Yüzleşme (2019) – Ayşegül Hanımeli

(2019) – Ayşegül Hanımeli Payitaht Abdülhamid (2019–2020) – Gülcemal

(2019–2020) – Gülcemal Gönül Dağı (2020–2022) – Dilek

(2020–2022) – Dilek Al Sancak (2023) – Nadia Ivanov

Her bir projede sergilediği performansla dikkat çeken Gülsim İlhan Ali, televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.