Oyun dünyasının kült isimlerinden olan GTA, uzun süredir GTA V’in ekmeğini yemeye devam ediyor. GTA 6 için duyuru yapan firmanın bu yıl içerisinde GTA 6 için bir video yayınlaması bekleniyor. Ancak konumuz şimdi GTA 6 değil. Serinin sevilen oyunlarından olan GTA: San Andreas bu sefer Unreal Engine 5 motoru ile baştan yaratıldı.

TeaserPlay YouTube kanalında, Unreal Engine 5’te Grand Theft Auto: San Andreas’ın yeniden yapımının nasıl görünebileceğini gösteren bir video yayınlandı. Grand Theft Auto: San Andreas’ın dünyası, Unreal Engine 5’te yeniden yaratıldı. Bu, tam teşekküllü bir oyun olmayacak bir hayran projesi konumunda. TeaserPlay ekibi, GTA San Andreas Remake projesi için üç video oluşturmaya karar verdi. İlki Los Santos’u gösteriyor, sonraki iki bölüm San Fierro ve Las Ventures’ın modern versiyonlarını sunuyor.

Bu videoyu oluşturmak için Unreal Engine 5 kullandık ve yeni nesil teknoloji ile nostalji duygusu uyandırmaya çalıştık. Bu video engelli hayranlar tarafından yapılmıştır ve bir oyun haline gelmeyecektir. Bu sadece hayranların olası bir oyunu nasıl tasavvur ettiklerinin bir çalışması.

Rockstar’ın serinin ilk üç üç boyutlu bölümünü 2021’de güncellemeye çalıştığını belirtelim. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Collection‘da GTA: SA, Vice City ve GTA III’ün güncellenmiş sürümleri yayınlandı. Ancak bunlar çok sorunlu çıktı ve görsel olarak orijinallerinden pek bir farkı yoktu. Rockstar, pek değişmeyen birkaç güncellemeyle durumu düzeltmeye çalıştı.

Rocktar Games’in şimdilik bir Remake projesi üzerinde çalışmadığını tüm odağını GTA 6’ya verdiğini belirtelim. PS5 ve Xbox Series X/S için çıkacak olan GTA 6 bakalım 2024 yılında karşımıza çıkacak mı?