Uzun zamandır beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) hayranları arasında heyecanla beklenen bir oyun olarak öne çıkıyor. Ancak, geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan teaser fragmanıyla birlikte, bu beklentiye biraz daha resmi bir tarih eklendi: 2025. Ancak, son gelen raporlar, Rockstar‘ın bu hedefe ulaşmada zorlandığını ve çıkış tarihini ertelemek zorunda kalabileceğini öne sürüyor.

Kotaku’nun yeni raporuna göre, Rockstar’ın şu anda hedefi, GTA 6’yı 2025’in başlarında piyasaya sürmek. Ancak, üretimde yaşanan gecikmeler nedeniyle, çıkış tarihi 2025’in sonlarına veya hatta 2026’nın başlarına kadar uzayabilir. Şirket içinden kaynaklara dayanarak, 2026’ya kadar erteleme kararı şu anda yalnızca bir “acil durum” planı olarak değerlendiriliyor, ancak bu tür durumların nadiren tahmin edilebilir olduğu da belirtiliyor.

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Rockstar’ın, Grand Theft Auto VI’nın zamanında teslim edilmesi için çaba sarf ettiği açık. Ancak, bu çabanın bir parçası olarak, tüm çalışanlar için tam zamanlı bir ofise dönüş şartı getiriliyor. Şirketin belirttiği sebep güvenlik ve kalite güvencesi olsa da, bu karar bazı çalışanlar arasında endişe yaratıyor.

Geçmişte yaşanan aşırı çalışma saatleriyle ilgili endişelerin canlanmasıyla, bazı çalışanlar, bu gerekliliğin, eski “çalışma saatleri” dönemlerine geri dönülmesine yol açabileceğinden endişe duyuyor. Özellikle, GTA V ve Red Dead Redemption 2 gibi önceki oyunların geliştirilme sürecinde çalışanlar, haftada 80 saate varan yoğun çalışma saatleriyle karşı karşıya kalmışlardı.

Rockstar’ın şu anda GTA VI’nın tanıtım planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. Ancak, çıkış tarihi ve benzeri kararların genellikle son dakikada alındığı da ifade ediliyor. Bu nedenle, oyuncuların ve hayranların, beklenen oyunun çıkış tarihindeki muhtemel değişikliklere hazırlıklı olmaları öneriliyor.