Gran Turismo Ailesinin Yeni Üyesi GT Sport ile PlayStation 4’te Piyasaya Sürüldü!

Gerçekçi yarış simülasyonu oyunu Gran Turismo, seriye yeni oyunu GT Sport ile PlayStation 4’te devam ediyor.

Gran Turismo serisinin merakla beklenen yeni oyunu GT Sport, Türkiye’de oyunseverlerin beğenisine sunuldu. PlayStation 4 (PS4) platformuna çıkan ilk Gran Turismo oyunu olan GT Sport, oyuncuları muazzam araçlar ile yüksek adrenalin sağlıyor.

PS4 Pro ve PS VR’da oyun keyfi en üst seviyeye ulaşacak!

PlayStation Türkiye Oyun Ürün Müdürü Sercan Sülün ise, “Dünyanın en iyi otomobillerini efsanevi pistlerle evlerin salonuna taşıyan GT Sport’u oyuncularla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkçe dil desteğiyle sunulan GT Sport ile tüm oyuncular için eğlencenin en üst düzeyde deneyimlenmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda GT Sport’un 4K HDR desteği ve VR uyumluluğu sayesinde PS4 Pro ve PS VR platformlarında oyun keyfinin en üst seviyeye ulaşacağına eminim” ifadelerini kullandı.