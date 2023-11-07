OpenAI, geniş dil modelleri GPT-4 ve GPT-3.5 için önemli geliştirmeler duyurdu. Bu geliştirmeler, güncellenmiş veri tabanları, daha uzun bağlam pencereleri ve telif hakkı korumasını içeriyor. Şirket ayrıca, Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin izlediği yolda ilerleyerek müşterilerini telif hakkı ihlali davalarına karşı korumayı taahhüt etti. OpenAI, düzenlenen ilk geliştirici konferansında GPT 4 Turbo adlı yeni bir API önizlemesini tanıttı.

GPT 4 Turbo neler sunuyor?

Bu yeni model, Nisan 2023’e kadar uzanan verilerle eğitilmiş. Bu da daha güncel bilgilere dayandığını gösteriyor. GPT-4’ün önceki sürümü, yalnızca Eylül 2021’e kadar olan verilere dayalıydı. Şirket, GPT-4 Turbo modelini önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak kesin bir tarih vermedi.

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GPT 4 Turbo, aynı zamanda 128K bağlam penceresiyle daha fazla veriyi işleyebilir, bu da tek bir istemde 300 sayfadan fazla metne eşdeğer olduğu anlamına gelir. Bu daha büyük bağlam pencereleri, GPT gibi büyük dil modellerinin soruları daha iyi anlamasına ve daha düşünülmüş cevaplar sunmasına olanak tanır. Ayrıca, OpenAI, GPT-4 Turbo’nun daha düşük maliyetli olduğunu belirtiyor. GPT-4 Turbo’nun giriş maliyeti, temel metin veya kod birimi olan 1.000 jeton başına sadece 0,01 ABD dolarıdır, bu da önceki sürüme göre daha uygun maliyetli olduğu anlamına geliyor.

OpenAI, GPT-4 Turbo modelinin görüntü istemlerini ve metinden konuşma taleplerini kabul edeceğini ve DALL-E 3 gibi özellikleri içereceğini açıkladı. Ayrıca, bu yeni sürümün daha karmaşık görevleri gerçekleştirmek için kullanıcıların özel kodlama dillerini kullanmasına olanak tanıdığını söyledi.

OpenAI, bu geliştirmeyle birlikte telif hakkı koruması konusunda da ileri adımlar attı. Microsoft ve Google gibi şirketlerin izlediği yolun benzerini takip ederek, Copyright Shield adlı bir program aracılığıyla kurumsal kullanıcılarını telif hakkı ihlali davalarına karşı korumayı taahhüt etti. Şirket, müşterilerinin telif hakkı ihlali nedeniyle oluşabilecek masrafları üstleneceğini açıkladı. Google ve Microsoft da benzer bir koruma sunarak kullanıcılarını desteklemişti.