Google’dan Nusret’in Rol Aldığı Pixel 2 Reklamı!

Google, Pixel 2 için hazırladığı reklamda son dönemde dünya genelinde Saltbae adı verilen içerik ile ünlenen Nusret’i de dahil etmiş.

Google, her ne kadar ülkemizde resmi satışı yapılmıyor olsa da Pixel 2 reklamında ülkemizden tanıdık bir yüzü dahil etmiş. Ünlü tuz dökme hareketi dünya genelinde Saltbae olarak adlandırılan Nusret, “Google Pixel 2 | Ask more of your phone” adını verdiği yeni reklam filminde yer alıyor.

Sadece bir iki saniyelik noktada olsa da “Ellerimi kullanmadan mı?” şeklinde tek soru sorduğu videoda ünlü hareketini de yapıyor oluyor. Aynı zamanda Google Asistan’ın da ön plana çıkarıldığı videoda Pixel 2’ye soru sorarak herşeyi yapabileceğiniz vurgusu yapılmış.