Google’ın Pixel serisi sorun çıkarmaya devam ediyor. Sürekli bir bug ile gündemde olan akıllı telefonlar, firma için bugüne kadar tam bir kabus oldu. Ama bu sadece başlangıç ​​gibi görünüyor. FTC ve yedi eyalet, aldatıcı Pixel radyo reklamları nedeniyle Google’a dava açtı. Şirket suçlu bulunursa 9,4 milyon dolar cezayla karşı karşıya kalacak.

Bu yılın başında Teksas eyaleti, Google’a 2019 ve 2020’de yayınlanan ve Pixel 4 ve Pixel 4 XL’i tanıtan radyo reklamları nedeniyle dava açıyordu. Google, Pixel 4 serisinin lansmanından önce medya şirketleriyle anlaşmalar imzalamıştı. Şirketlerden biri olan iHeartMedia, Teksas radyo bölgesinde yayınlanmak üzere bir reklam kaydetti. Ancak şirket, telefonlar henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen radyo personelinin Pixel 4 modelleriyle ilgili ilk elden deneyimlerini aktarmasını istedi.

Google’ın talebi nedeniyle iHeartMedia, promosyona dahil olan her canlı yayın personeli için bir Pixel 4 istedi ancak reddedildi. Şirket, DJ’lerin cihazları kullandıklarını ve kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda flaşsız fotoğraf çekmelerine olanak tanıyan Night Sight özelliğini sevdiklerini söylemelerini gerektiren senaryolar yazdı.

Senaryolar şöyle diyaloglar içeriyordu: “Mükemmel fotoğrafı çekmekten daha çok sevdiğim tek şey? Mükemmel fotoğrafı geceleyin çekmek. Google Pixel 4 ile her ikisi de çocuk oyuncağı. Gece Görüş Modu sayesinde, özellikle loş ışıkta en sevdiğim telefon kamerası.” Başka bir senaryoda DJ’ler, “Her şeyin stüdyo benzeri fotoğraflarını çekiyorum… oğlumun futbol maçı… bir meteor yağmuru… arka bahçeme konan ender benekli bir baykuş. Resimler ya da olmadı, değil mi?”

Ayrıca reklamlar Google Asistan’ı da tanıtıyordu: “Pixel 4 harika resimlerden daha fazlası. Aynı anda birden çok görevi yerine getirebilen, sesle etkinleştirilen yeni Google Asistan sayesinde işlerimi halletmeme yardımcı olma konusunda da harika. En son sağlık çılgınlıklarını okuyabilir, en yakın keçi yoga sınıfının yol tarifini isteyebilir ve yeri anneme eller serbest olarak mesaj atabilirim.” Unutmayın, iHeartMedia personeli aslında Pixel 4’ü ellerinde hiç tutmamıştı.

Bu yanıltıcı reklam kampanyası şirkete büyük sıkıntı yaşattı. Teksas eyaletinin ardından Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Google ve iHeartMedia’ya karşı harekete geçti. FTC bugün kendisinin ve yedi eyaletin başsavcısının hem Google hem de iHeartMedia aleyhine dava açtığını duyurdu.

Google Pixel 4 Oh So Orange Rengi

Yasal işleme dahil olan eyaletler Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas idi. Söz konusu eyaletler 9,4 milyon dolar ceza talep etti. iHeartMedia’nın yanı sıra FTC, Pixel 4 serisini tanıtmak için on eyaletteki diğer 11 yayın ağına Google tarafından ödeme yapıldığını söylüyor.

Tüketiciyi Koruma Bürosu Direktörü Samuel Levine, “Google ve iHeartMedia, reklamcılıkta doğruluk kurallarına bariz bir saygısızlık göstererek, etkileyicilere hiç kullanmadıkları ürünleri tanıtmaları için ödeme yaptı. FTC, yanıltıcı reklamlara karşı önlem almak ve kuralları çiğneyen firmaların bir bedel ödemesini sağlamak için eyaletlerdeki ortaklarımızla birlikte çalışmayı bırakmayacak.”

Massachusetts Başsavcısı Maura Healey, “İnsanların birinci elden deneyimlere daha fazla önem vermesi sağduyudur. Tüketiciler, radyo reklamlarının sahte onaylarla yanıltıcı değil, ürünler hakkında doğru ve şeffaf olmasını beklemektedir. Bugünkü anlaşma, Google ve iHeart’ı bu yanıltıcı reklam kampanyasından sorumlu tutuyor ve bundan sonra eyalet ve federal yasalara uygunluğu sağlıyor.”