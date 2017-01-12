Google Yüksek Çözünürlüklü Görsellerin Boyutunu Düşürmeye Çalışıyor

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında arama motoru devi Google, RAISR adını verdiği yeni bir teknolojinin prototipini duyurmuştu.

Google, RAISR teknolojisinde makine öğrenimini kullanarak düşük çözünürlüklü görsellerde daha fazla detayın görüntülenmesini sağlamayı hedefliyor. Şirket şimdi RAISR teknolojisini çevrimiçi servislerine entegre etmeye başlıyor. Bu sayede görsellerin %75 daha az yer kaplamasını sağlayacak.

RAISR şimdilik Google+ görsellerinde yüksek çözünürlük oluşturmak için kullanılıyor. Bir kullanıcı fotoğrafa eriştiğinde site aslında görselin çeyreği büyüklüğünde bir görsel getiriyor ancak RAISR teknolojisi kullanarak bu görseldeki detayı koruyor. Bu teknik şu anda haftada bir milyardan fazla görselde kullanılıyor ve kullanıcıların kullandığı bant genişliğini 3’te1 oranında düşürdü.

Makine öğrenimi tekniği aslında bir çok upsampling metoduyla benzer şekilde çalışıyor. Detayı kaybetmemek için düşük çözünürlüklü görsellere yeni pikseller ekliyor. Ancak geleneksel upsampling yöntemleri yeni piksellerin nereye konacağına dair karmaşık bir yöntem izliyor ancak RAISR kendi yöntemini bütün görsellere uygulayabiliyor.