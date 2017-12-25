Google, Yeni Chromebook’u da Snapdragon 845 İle Sunacak

Qualcomm’un Snapdragon 845 lansmanında sunduğu Snapdragon 835 işlemcili dizüstü bilgisayarların bir yenisi de Google tarafından gelebilir.

Bildiğiniz gibi Intel ve AMD işlemcilerini kullanan dizüstü bilgisayarlarda yeni bir dönem başlıyor. Qualcomm’un Snapdragon 845 lansmanında duyurduğu Snapdragon 835 yonga setini kullanan bilgisayarlar, tam bir oyunbozan olacak gibi. Vereceği performans ve kullanım deneyimi merakla beklenen bu hibrit cihazların ardından bu S845 işlemcili bilgisayar dünyasına bir yenisi daha ekleniyor.

Google’ın Chrome OS kullanan Chromebooklar için de böyle bir S845 modeli geleceğini farkeden XDA geliştiricileri, Chrome OS kodları arasında Snapdragon 845’e rastlamış. Buradan hareketle hafif ve laptoplara göre daha basit ve mobil sayılabilecek cihazlara özellikle incelme, performans ve aynı zamanda düşük güç tütekimi için Snapdragon yonga setlerini göreceğimizi anlıyoruz.