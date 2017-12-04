Google’ın yapay zekası AutoML, insanlardan daha başarılı bir yapay zeka yarattı. Yeni yapay zeka sayesinde otonom araçlar ve robotlar çevreyi daha iyi görebilecekler.

Mayıs ayında Google Brain bünyesindeki araştırmacılar AutoML adında bir yapay zeka (AI) tanıttılar. Bu yapay zekanın diğer yapay zekalardan farkı ise kendi yapay zekasını yaratabilmesi. Araştırmacılar takviye öğrenim adlı bir yaklaşım kullanarak makine öğrenim modellerinin tasarımını otomatikleştirdi. Bu noktada AutoML kontrolör bir sinir ağı gibi davranıp belirli bir amaç için bir yapay zeka yarattı. Araştırmacılar tarafından NASNet olarak adlandırılan bu yapay zeka’nın amacı gerçek zamanlı bir görüntü içerisinde insanlar, araçlar, trafik ışıkları gibi objeleri tanıyabilmesiydi.

AutoML, NASNet’in performansını değerlendirecek ve bu bilgiyi yarattığı AI’sını geliştirmek için kullanacak ve bu işlemi binlerce kez tekrar edecektir. Google araştırmacılarının bilgilsayar görüşü alanındaki en çok saygı duyulan iki akademik veri setlerinden ImageNet görsel sınıflandırma ve COCO nesne tanıma veri setleri üzerinde yaptığı deneme ile NASNet %82.7 oranında nesneleri doğru tanımlayabildi. Bu daha önce yayınlanmış bütün sonuçlardan %1.2 oranında daha iyi ve %4 oranında daha verimli çalıştığı bu sayede %43.1 ortalamayla daha hassas(mAP) olması demek.

Geleceğin Görünüşü

Makine öğrenimi bir çok AI sistemine belirli görevleri yapabilme yeteneği sağlamakta. Bu konseptin arkasındaki fikir oldukça basit, yüzlerce veriden öğrenen bir algoritma! Fakat bu işlem için oldukça fazla zaman ve çaba gerekmekte. Bu işlemleri otomatikleştirerek yanı AI yaratmak için AI kullanmak gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltıyor.

Araştırmacılar NASNet’in tutarlı,spesifik ve verimli bilgisayar görüş algoritmalarının yapay zeka destekli robotlar için veya görüş yeteneğini kaybetmiş insanların tekrar görebilmesi için kullanabileceğini önerdiler. Bunun dışında otonom araçlar için algılama sistemi tasarımında ve farklı alanlarda getireceği kolaylıklar aşikar.

Yapay zeka alanında çalışan önemli firmalar olan Amazon, Facebook, Apple ve diğer şirketler, yapay zekanın bir sorumluluk etrafında geliştirilmesi için ortak bir yapay zeka topluluğu kurdular. Bununla birlikte çeşitli ülkeler de otonom silahların tehlikelerine karşı bazı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.