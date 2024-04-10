Google Vids sayesinde yapay zeka ile video üretmek çok daha kolay. Google Cloud Next ’24 etkinliğinde tanıtılan Vids, işletmelerin video içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Google, Vids’i bir video, yazı, prodüksiyon ve düzenleme asistanı olarak tanımlıyor. Bu, uygulamanın iş yoğunluğu içinde çalışan kullanıcılar için özel olarak tasarlandığını gösteriyor. İş için tasarlanmış yapay zeka destekli video oluşturma uygulaması Google Vids duyuruldu.

İçindekiler Google Cephesi Google Vids İsimli Yapay Zeka Video Oluşturma Uygulamasını Duyurdu

Google Cephesi Google Vids İsimli Yapay Zeka Video Oluşturma Uygulamasını Duyurdu

Vids’i kullanırken, kullanıcılar belirli bir istemi girerek işleme başlıyorlar. Örneğin, “Bir satış eğitimi videosu oluşturmama yardım et” gibi bir istemle başlandıktan sonra, uygulama ilgili belgeleri kullanarak hızlıca bir film şeridi oluşturuyor. Kullanıcılar daha sonra bu şeridi istedikleri gibi düzenleyebilir, bir stil seçebilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirler.

Google Vids, kullanıcıların stok videoları, görüntüleri ve arka plan müziğini seçerek videolarını kişiselleştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, AI tarafından oluşturulan videolara önceden ayarlanmış bir seslendirme eklemek veya kullanıcıların kendi seslerini kaydetmelerine izin vermek gibi seçenekler sunar. İşbirliği için ise kullanıcılar, iş arkadaşları ve arkadaşlarıyla süreç boyunca kolayca etkileşime geçebilirler.

Google henüz Vids’in resmi bir çıkış tarihi açıklamadı, ancak uygulamanın Haziran ayında Google Workspace Labs’de kullanıma sunulması planlanıyor. Google, uygulamayı Workspace Labs’de test edip geliştirdikten sonra, belirli Gemini for Google Workspace planlarına dahil edeceğini duyurdu.

Google’un Vids’i duyurması, işletmelerin video içerik oluşturma süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmeyi amaçlayan yeni bir adım olarak görülüyor. Uygulamanın kullanıma sunulmasıyla birlikte, işletmelerin video içerik stratejilerini daha da geliştirmesi bekleniyor. Bakalım OpenAI Sora’nın pabucu dama atılacak mı.

İlginizi Çekebilir: NVIDIA RTX 50 serisi GPU’lar beklenenden erken gelecek

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vids ile içerik üretimi sektörü değişecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!