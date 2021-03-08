Google TV çocuk profili özelliğine kavuşuyor

Google TV, çocuk profili özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde ekran süresini ve çocukların hangi uygulamalara erişebileceğini yönetmek daha kolay olacak.

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Google’ın Google TV isimli platformunu piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık 6 ay geçti. Google TV rakip platformların aksine çocuk profili özelliğinden mahrum olarak piyasaya çıktı. Kullanıcılardan gelen geri dönüşleri dikkate alan şirket çocuk profili özelliğini bizlere sunacak.

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Google çocuğunuzun bir profil sahibi olmak için yeterince büyük olduğunu varsayıyor. Böylece mevcut hesabını kullanarak yeni profiller ekleyebileceğinizi söylüyor. Akksi takdirde, isim ve yaş bilgisiyle bir profil açabilmeniz mümkün. Bu adımlardan sonra ebeveynler bir çocuk profilinde hangi uygulamaların olabileceğine karar verebiliyorlar. Yetişkin hesabıyla satın alınan içerikleri aile paylaşımıyla paylaşabileceğiz. Profiller ayrıca çocuk dostu öneriler de içerecek.

Bunlara ek olarak ekran süresi sınırları da gelen özelliklerden bir tanesi. Bir ebeveyn çocuğunun ne kadar süre vakit geçirebileceğini bu sayede ayarlayabiliyor. Ayrıca bir uyku vakti özelliği de mevcut. Family Link programı üzerinden bu ekran süresi sınırlarını Chromebook ya da Android cihazından kontrol edebilmeniz mümkün.

Bu yeni özelliğe, önümüzdeki ay ABD’deki kullanıcılar erişebilecek. Önümüzdeki birkaç ay içinde ise dünya çapında kullanabilmek mümkün olacak. Henüz çok fazla Google TV cihazı olmasa da platformun kısa sürede daha yaygın olarak kullanılacağı düşünülüyor. Elbette gelen bu özellikler Google TV cihazını yeni alan kullanıcılar için çoktan hazır olacak.

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