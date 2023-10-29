Google, 2025 için tamamen özel bir Tensor yongası üzerinde çalışıyor olsa da, yeni bir rapor, 2024’te tanıtılması beklenen Pixel 9 serisinde kullanılacak olan Tensor G4 yongasının sadece hafif bir güncelleme olabileceğini işaret ediyor. Tensor G4 yenilikler konusunda üzse de, Tensor G5 ile harika yenilikler görebiliriz.

İçindekiler Google Tensor G5 Yongası Harikalar Yaratacak

Google Tensor G5 Yongası Harikalar Yaratacak



Google Tensor yongalarının üçüncü sürümü olan ve geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Pixel 8 serisinde yer alan Tensor G3 yonga setinin önceki modellere göre büyük bir yükseltme sunmasa da yapay zeka özellikleri ve verimlilik konusunda iyi bir iş çıkarmıştı.

Google’ın yonga setleri, genelde rakiplerinden geride olmalarıyla biliniyor. Tensor G3 de Snapdragon 8 Gen 2 veya Apple A17 Pro işlemcisinden çok geride olsa da, en azından selefine göre önemli iyileştirmeler sunabilmişti. Ancak, önümüzdeki yılın yonga setinin büyük bir atılım sunmayabileceği görünüyor.

Güvenilir kaynaklara dayandırılan bir habere göre, Tensor G4, Tensor G3’e göre sadece hafif bir iyileştirme sunacak. Öyle ki, Tensor G3 “Zuma” kod adıyla bilinirken, Tensor G4’ün “Zuma Pro” kod adını taşıdığı söyleniyor.

Yani Google burada isim değiştirme gereksinimi bile görmemiş. Yonga hala Samsung işbirliği ve üretimi ile geliştiriliyor ve görünüşe göre Tensor G4, Tensor G3’ün “Ripcurrent” ana kartına dayanıyor. Yani Tensor G4, özünde hız aşırtmalı Tensor G3 olabilir.

Bunun arkasındaki neden ise dikkat çekiyor. Tensor G4 yongasının, Google’ın “Pixel 10” için planladığı tamamen özel “Tensor G5” yongasına tam tabiriyle gölge yapmaması isteniyor. Yani Google Pixel 9 ve Pixel 10 arasında daha yüksek performans kazanımları olduğunu söylemek için Pixel 9’u feda edecek.

Bu yılın başlarında ortaya çıkan bir rapor, Google’ın TSMC tarafından üretilen tamamen özel bir çipi 2024’te piyasaya sürmeyi planladığını, ancak daha sonra 2025’e ertelediğini ortaya koymuştu. Bu son rapor, çipin “Laguna Beach” kod adını taşıdığını ve ana kartın “ChallengerDeep” olduğunu belirtiyor. Bu da Tensor G5’in kod adları olabilir.



Yine de tüm bunların henüz iddia düzeyinde bilgiler olduğunu söyleyelim. Google cephesinin bu konuda resmi bir açıklama yapmadığını biliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın yeni işlemcileri neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!