Google, şu anda yakında çıkacak Pixel 9 serisi telefonlarda kullanılması amaçlanan yeni nesil Tensor G4 çipi üzerinde çalışıyor. Bu çip, Samsung’un Sistem LSI departmanıyla işbirliği yapılarak geliştiriliyor ve 2024 yılında bu akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tensor G4 çipi, Samsung’un Exynos 2400 çipini temel alıyor ve önceki nesil Tensor G3 çipine kıyasla daha iyi bir performans sunması bekleniyor. Bu gelişmiş çip, Google’ın akıllı telefonlarının performansını artırmayı hedefliyor.

Ayrıca, Tensor G3 çipi, Samsung’un Exynos 2300 çipinden gelen girdilerle geliştiriliyor. G3 çipi, test aşamasında “Ripcurrent” kartı üzerinde kullanılırken, G4 çipi ise “Ripcurrent Pro” kartını kullanıyor.

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Google’ın gelecekteki planları arasında 2025 yılında tamamen özel tasarım Tensor G5 çipine sahip Pixel 10 akıllı telefonunu piyasaya sürmek bulunuyor. Bu çipin üretim sürecinde önemli bir değişiklik olarak, Samsung’dan TSMC’ye geçiş yapılması planlanıyor. Bu, Google’ın benzersiz bir çip oluşturma yolundaki iddialı adımını temsil ediyor.

Ayrıca, geçmiş raporlara göre Pixel 8 ve Pixel 8 Pro akıllı telefonları, Tensor G3 çipine sahip olarak 4 Ekim 2023’te piyasaya sürülecek. Bu yeni modeller, geliştirilmiş tasarımlar ve daha iyi kameralarla gelirken, her iki model de büyük ISOCELL GN2 ana kamera sensörlerini içerecek. Pixel 8 Pro’da 64 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP telefoto kamera gibi özellikler bulunurken, Pixel 8’de 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bu yeni modeller, Google’ın akıllı telefon portföyünü geliştirmeye yönelik atılmış adımlardır.