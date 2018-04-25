Google Tasks uygulaması ile günü planlamak artık daha kolay

Aslına uzun bir süredir hayatta olan Google Tasks ya da bizdeki adı ile Görevler uygulaması nihayet baştan aşağı değişerek daha kullanışlı bir hal aldı. Uzun süredir hiç üzerinde güncelleme yapılmayan uygulama adeta özünden başlayarak bir değişim yaşadı.

Google Tasks ile gündelik görevler daha kolay

Yeni Görevler uygulaması Gmail, Takvim ve diğer Google hizmetlerine kaydettiğiniz görevler ve yapılacaklar listesi ile eşelşerek bütün listelerinizi tek bir yerden kontrol etme imkanı veriyor. her iki mobil işletim sistemi için hazır olan uygulama hem Android hem de iOS üzerinden kullanılabiliyor. Uygulamayı yüklediğinizde size kısa bir tanıtım yapıyor ki zaten fonksiyonu oldukça basit. Uygulamaya önceden yapılacakları not ettikten sonra size belirlediğiniz zamanda bildirim olarak hatırlatılıyor. Ya da bütün bunları otomatik olarak diğer hizmetlerden aktarıyor. Daha çok gündelik hatırlatmalar için uygun olan Görevler bakalım ileride daha da gelişecek mi?