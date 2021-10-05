Google, Stadia Oyunu Alana Donanımı Bedava Verecek

Google, bir kez daha oyunculara, Stadia donanım paketini bedava kazanma fırsatı sunuyor. Tabi ki Google’ın bunun için bir de şartı var.

Google, bir Stadia oyunu alanlara Stadia Premiere Edition kitini bedava olarak verecek. Bu donanım paketinin içeriğinde Chromecast Ultra ve Stadia oyun kumandası bulunuyor. Paketi bedava olarak alabilmek için ise tam fiyattaki (59.99$ veya üzeri) bir oyunu Stadia üzerinden satın almanız gerekiyor. Bu fırsat 10 Ekim saat 11:59PM PT’ye kadar geçerli olacak ve kazanan kişilerin kodları ise 20 Ekim tarihinde dağıtılacak.

Bedava Stadia Premiere Edition teklifinden, ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Avusturya ve İsviçre’de bulunan kişiler faydalanabilecek. Google, bedava verdiği bu Stadia Premiere Edition kitini normalde 79.99$ fiyat etiketiyle satıyor.

Google tarafından kullanıcılara bedava Stadia donanımı verilen ilk teklif değil bu. Kasım ayında, YouTube Premium üyelerine Stadia Premiere Edition kitlerini yine bedava olarak dağıtmıştı. Ayrıca Stadia üzerinden Cyberpunk 2077 oyununun çıktığı Kasım ayı içerisinde oyunu satın alanlara da yine Stadia Premiere Edition kiti bedava verildi. Ayrıca yakın bir tarihte de Google, aynı donanım paketini Stadia üzerinden Resident Evil Village oyununu satın alanlara da verdi.

Google, hala Stadia’yı ayakta tutmaya kararlı gözükse de durum gerçekten böyle olmayabilir. Google’ın Stadia ile ilgili attığı adımlardan durumun pek de iç açıcı olmadığı anlaşılabiliyor. Stadia’nın de finansal olarak pek iyi gitmediği de bir sır değil. Bu yılın başında Google, bir oyun şirketi olmak istemediğine ve kendi oyunlarını çıkarmak istemediğine karar vermişti. Bu durum da Google içerisinde bir yaprak dökümüne sebep olmuştu ve şirket içerisindeki bir çok yüksek profilli oyun çalışanı pozisyonlarından ayrılmıştı. Geçen ay Google’ın oyun direktörü işini bırakarak Google bulut takımındaki bir pozisyona geçiş yapmıştı. Oyun departmanının çıkartacağı oyunlar da Stadia’nın geleceğini oluşturacaktı ama gerçeklik bu şekilde olmadı. Google artık Stadia’yı “endüstri ortakları için bir teknoloji platformu” olarak tanımlıyor. Bu da hizmetin sonunda beyaz etiketli bir buluttan oyun servisine dönüşeceğinin sinyallerini verdi.

Google’ın Stadia’sı zorluklar çekse de, bu sene içerisinde servisin geliştiğini gördük. Google kısa zaman önce geliştiricilerden aldığı kesintilerde azaltmaya gitti. Servisine doğrudan dokunmatik ekrandan kontrol seçeneği ekledi. Ve ayrıca Google TV ile Chromecast için Stadia özelliğini de kullanıma açtı.