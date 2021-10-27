Google Stadia 30 Dakikalık Bedava Deneme Hakkı Veriyor

Google, buluttan oyun servisi Stadia’yı ayağa kaldırmak için yeni yöntemler denemeye devam ediyor. Google, platformunu bedava 30 dakikalık deneme süreciyle herkese açıyor. Her ne kadar yöntem yeni olmasa ve çoktan yapılmış olması gerekse de Google’dan sonunda bir adım geldi.

Stadia’yı denemek isyen kişiler artık platforma Google hesapları ile giriş yapıp Hello Engineer oyununu 30 dakika süreyle bedava olarak oynayabileceksiniz. Şimdilik süre biraz kısıtlı ve yalnızca tek bir oyun oynanabilmesi yetersiz olsa da en azından Stadia hakkında bu aralıkta ön bir fikir oluşturabilirsiniz. Stadia sözcüsü de yaptığı açıklamalarla durumun hep bu şekilde olmayacağını da söyledi. Sözcü, Google’ın yeni bir deneme süreci başlattığını ve bu deneme sürecinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti. Ayrıca önümüzdeki haftalarda deneme sürecindeki oyunların da sürekli olarak değişeceği, başka oyunların da oynanabileceği söylendi. Bununla birlikte 30 dakikalık deneme süreci de hep bu şekilde kalmayacakmış.

Stadia’dan oyun oynama süreci hala biraz kusurlu. Stadia tanıtımında izlenen oyunu bir tıklama ile bulut üzerinden oynanabileceği söylense de şu an durum çok daha karışık halde. Her ne kadar siz zaten cihazınızda diğer servisler için Google hesabınıza giriş yapmış olsanız da Stadia için tekrardan giriş yapmak durumundasınız. Bunun üstüne çeşitli sağlık ve güvenlik ekranlarını geçmeli ve başka bir ekranda da girişe onay vermelisiniz. Bunları yaptıktan sonra da oyunun yüklenmesi için bir süre beklemeniz gerekiyor. Yani oyuna başlama süreci tanıtım sunumunda gösterildiği kadar hızlı ve bir tıklamayla halledilemiyor.

Google tarafından atılan bu adım yine de Stadia’nın geleceği için doğru bir adım. Özellikle de bu deneme süreçleri diğer oyunlara da genişletilir ve standart bir hale dönüşütürülürse. Bu durum da oldukça yapılabilir duruyor. Oyun geliştiricilerinin ve dağıtımcıların açısında bir oyun demosu oluşturmak ekstra bir iş gerektirmiyor ve oyun, bulut oyunu olduğu için gizlilik kaygılarını da azaltıyor.

Hello Engineer oyununu deneyip beğenirseniz, Stadia üzerinden 19.99$ ödeyerek satın alabilirsiniz. Veya Stadia Pro aboneliğine üye olarak bedava olarak oynayabilirsiniz. Stadia üzerindeki diğer bedava içerikler arasında da Destiny 2 ve Super Bomberman R Online oyunları yer alıyor. Dolayısıyla bulut üzerinden oyun oynanabilir mi sorusunun cevabını öğrenebilmek artık daha kolay. Bu oyunları bedava olarak deneyip kendiniz görebilirsiniz.