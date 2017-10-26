Google, Sahte Haberlerle Mücadelede Elini Güçlendiriyor

Bir süredir internet ortamındaki sahte haberlerin sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdüren Google, International Fact-Checking Network ile güçlerini birleştiriyor.

Google, sanal ortamda sahte haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla The Poynter Institute tarafından yönetilen International Fact-Checking Network ile birlikte çalışmaya başlıyor. Herhangi bir partiye yakın olmayan ve tüm dünyada yalnızca doğruluk payı olan İnternet haberlerinin yayımlanmasını destekleyen kuruluş, sahte haberlerin tespitinin yapılması amacıyla eğitim veriyor ve birçok medya kuruluşu tarafından kabul gören bazı ilkelerin düzenlemesini yapıyor.

Google ile International Fact-Checking Network üç ana madde üzerinde çalışmalarını gerçekleştirecek. İşte bu maddeler:

Dünya çapında onaylı bilgi doğrulayıcılarının sayısının artırılması.

IFCN tarafından hazırlanan ilkelerin farklı bölgelerde de kabul görmesi açısından geliştirilmesi.

Tüm İnternet kullanıcılarının ücretsiz olarak faydalanabileceği ve birçok haber metninin doğrulunun denetlenmesi amacıyla kullanılabilecek bilgi doğrulama araçların oluşturulması.

Son dönemlerde Facebook gibi büyük platformların da sahte haberlere karşı önlemler aldığı gözlemleniyor. Önlemlerin ne ölçüde etkili olduğu bilinmez ancak Google’ın bu anlaşmayla haberlerin yayılmasından ziyade kullanıcıların farkındalığını artırmayı amaçladığı söylenebilir.