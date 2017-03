Google Play Store’un En Çok İndirilen Uygulamaları Belli Oldu

Google’ın uygulama marketi Play Store tam 5 yıl önce 6 Mart 2012 tarihinde hayatımıza girdi ve o günden bu yana bir çok başarıya imza attı.

Google, Play Store’da yer alan uygulamalara, oyunlara, filmlere, müziklere ve kitap satışlarına dair bazı istatistikler paylaştı. En çok indirilen uygulamaların arasında sosyal medya platformları ilk sırada yer alıyor. İşte Play Store’da en çok indirilen uygulamalar.

En çok indirilen oyunlar;

1. Candy Crush Saha

2. Subway Surfers

3. Temple Run 2

4. Despicable Me

5. Clash of Clans

En çok indirilen uygulamalar;

1. Facebook

2. Facebook Messenger

3. Pandora Radio

4. Instagram

5. Snapchat

En çok alınan şarkılar

1. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

2. Lorde – Royals

3. Taylor Swift – Blank Space

4. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk

5. Pharrell Williams – Happy

En çok satan albümler

1. Adele – 25

2. Eminem – The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)

3. Taylor Wift – 1989

4. Drake – If You’re Reading This It’s Too Late

5. Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly

En çok satan filmler;

1. The Interview

2. Frozen

3. Deadpool

4. Star Wars: The Force Awakens

5. Guardians of the Galaxy

En çok satan kitaplar

1. Fifty Shades of Grey

2. The Hunger Games trilogy

3. A Game of Thrones

4. The Fault in Ouy Stars

5. Gone Girl