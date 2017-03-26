Google Play Store’da İyileştirmeler Yapmaya Devam Ediyor

Google Play Store’un görünümü son zamanlarda sıkça değişir oldu ve kullanıcılara daha kolay kullanım sağlamanın yolları aranmaya devam ediyor.

Google, Play Store arama sonuçları için yeni bir kullanım arayüzü test ediyor ve bu sefer aranan uygulamanın bilgileri direkt olarak arama arayüzünden gösteriliyor. Play Store’da birincil uygulama ön ve orta planda yer alıyor. Burada uygulamayı yüklemek için hızlı bağlantılar yer alıyor.

Yeni tasarım ile beraber uygulamaya ait ekran görüntüleri ve videolar yer alıyor. Uygulamanın indirme butonu da burada yer alıyor. Arama sonucunun alt kısmında ise beğenebileceğiniz uygulamalar ya da aradığınız uygulamaya benzer uygulamalar bulunuyor.