Google Play Store’da Black Friday İndirimleri Başladı!

Android ekosisteminin mağazası Google Play Store da Black Friday’den nasibini alıyor.

Android dünyasının kalbi diyebileceğimiz Google Play Store da Black Friday, yani Kara Cuma’ya uyarak bazı oyun ve uygulamalarda indirime gitti. 18 ayrı oyunda farklı oranlarda indirim uygulayan Play Store, 0,41TL’den başlayan fiyatlar ile oyunları sunuyor.

Aşağıdaki listeden söz konusu oyunlara ve fiyatlara ulaşabilir, buradaki bağlantıdan da tüm indirimlere göz atabilirsiniz;

Google Play Store Black Friday İndirimleri;