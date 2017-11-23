Google Play Store’da Black Friday İndirimleri Başladı!

Android ekosisteminin mağazası Google Play Store da Black Friday’den nasibini alıyor.
Android dünyasının kalbi diyebileceğimiz Google Play Store da Black Friday, yani Kara Cuma’ya uyarak bazı oyun ve uygulamalarda indirime gitti. 18 ayrı oyunda farklı oranlarda indirim uygulayan Play Store, 0,41TL’den başlayan fiyatlar ile oyunları sunuyor.
Aşağıdaki listeden söz konusu oyunlara ve fiyatlara ulaşabilir, buradaki bağlantıdan da tüm indirimlere göz atabilirsiniz;
Google Play Store Black Friday İndirimleri;
- Don’t Starve: Pocket Edition: 3,99TL
- Shadow Fight 2 Special Edition: 4,49TL
- Monument Valley: 3,99TL
- Mini Metro: 2,19TL
- Blooms Supermonkey 2: 3,79TL
- Chameleon Run: 3,79TL
- Geometry Wars 3: Dimensions: 15,99TL
- Mystery of Fortune 2: 1,69TL
- League of Stickman 2017: 0,41TL
- Farming Simulator 2016: 3,89TL
- Call of Duty Black Ops Zomibes: 10,99TL
- Day R PRemium: 3,19TL
- Trivia Crack (Reklamsız): 3,79,TL
- Layton’s Mystery Journey: 23,99TL
- Another World: 3,49TL
- LEGO Jurassic World: 3,89TL
- Ticket to Ride: 7,69TL
- FRAMED: 3,79TL
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