Google Play Filmler yüzlerce filmi ücretsiz yayımlayabilir!

Google, dünyayı kasıp kavuran, uluslararası pandemiye yol açan Koronavirüs hakkında doğru bilgiler edinmek isteyen kullanıcılara yeni sayfasını duyurdu. Sayfa içerisinde resmi kaynaklardan alınan bilgiler derlenecek. ,

İlginizi çekebilir: Google bağımsız oyun geliştiriciler için Stadia Makers’ı duyurdu!

Dünya çapında salgın haline gelen Koronavirüs ile alakalı bilgiler veren site, google.com/covid19 alan adıyla yayına başladı. Hazırlanan sayfa içerisinde, virüse karşı nasıl önlem alınacağı, muhtemel tedaviler ve hastalığın ne semptomlar gösterdiğine dair bilgiler yer alıyor.

Ayrıca, bilgi edinebileceğiniz diğer kaynaklar, hastalığın yayılımını takip edebileceğiniz adresler ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak kaynakların linkleri de sayfada bulunuyor.

Do these five simple things to help stop coronavirus (COVID-19).

DO THE FIVE

1️⃣ HANDS: Wash them often

2️⃣ ELBOW: Cough into it

3️⃣ FACE: Don’t touch it

4️⃣ FEET: Stay more than 3ft (1m) apart

5️⃣ FEEL: Sick? Stay home

*General public health information* pic.twitter.com/7SNGV1ROxZ

— Google (@Google) March 14, 2020