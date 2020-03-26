Google Play Filmler yüzlerce filmi ücretsiz yayımlayabilir!

Google Play Filmler uygulamasının v4.18.37 sürümünün kodlarının incelenmesi şirketin yüzlerce filmi reklam destekli olarak kullanıcılarına sunacağına işaret ediyor.

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Google ücretsiz yüzlerce film yayınlayabilir!

Film yayın platformları arasında Google Play Filmler, kullanıcılar tarafından Netflix veya Amazon Prime Video kadar tercih edilmiyor. Bunun temel nedeni olarak Google’ın uygulamasının abonelik ile çalışmaması; platform üzerinden bir film veya TV dizisinin ancak kiralanabilmesi ya da satın alınabilmesi diyebiliriz. Diğer yayın platformları ise Google’ın aksine abonelik sistemini kullanıyorlar ve içerik başına ücret ödemek yerine platformun bütün kitaplığına sahip olabiliyorsunuz. Ancak görünüşe göre Google, Play Filmler uygulaması üzerinden yeni bir yöntem deneyecek. Yüzlerce filme ücretsiz ulaşabileceksiniz fakat bu içeriklerin hepsi reklam içerecek.

Google Play Filmler APK’sinin v4.18.37 sürümünün detaylı incelemesi sonucu platforma yüzlerce ücretsiz içeriğin reklam destekli olarak ekleneceği öngörülüyor. Uygulamanın kodlarının arasında “yüzlerce film, sadece birkaç reklam” ifadesi yer aldı. Bu ifadeden şirketin geniş bir film kütüphanesini ücretsiz olarak sunacağını çıkarabiliriz. Yine de şirketin Play Filmler kitaplığı dahilindeki bütün filmleri mi yoksa seçilen bir avuç filmi mi reklam destekli olarak kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.

Her iki durumda da Google benzersiz bir yaklaşım sergiliyor. Filmlerin ve TV dizilerinin reklam destekli olarak ücretsiz yayınlanması modelinin nasıl çalıştığını görmek ilginç olacak. Ayrıca ücretsiz sunulacak olan kitaplığın ne kadar geniş olacağı da sistemin başarısı için önemli bir nokta olacaktır. Şu anda Google’ın Play Filmler için planladığı yeni modeli ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak resmi bir duyuru birkaç hafta uzakta olabilir.