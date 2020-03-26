Google Play Filmler yüzlerce filmi ücretsiz yayımlayabilir!
Google Play Filmler uygulamasının v4.18.37 sürümünün kodlarının incelenmesi şirketin yüzlerce filmi reklam destekli olarak kullanıcılarına sunacağına işaret ediyor.
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Google ücretsiz yüzlerce film yayınlayabilir!
Film yayın platformları arasında Google Play Filmler, kullanıcılar tarafından Netflix veya Amazon Prime Video kadar tercih edilmiyor. Bunun temel nedeni olarak Google’ın uygulamasının abonelik ile çalışmaması; platform üzerinden bir film veya TV dizisinin ancak kiralanabilmesi ya da satın alınabilmesi diyebiliriz. Diğer yayın platformları ise Google’ın aksine abonelik sistemini kullanıyorlar ve içerik başına ücret ödemek yerine platformun bütün kitaplığına sahip olabiliyorsunuz. Ancak görünüşe göre Google, Play Filmler uygulaması üzerinden yeni bir yöntem deneyecek. Yüzlerce filme ücretsiz ulaşabileceksiniz fakat bu içeriklerin hepsi reklam içerecek.
Google Play Filmler APK’sinin v4.18.37 sürümünün detaylı incelemesi sonucu platforma yüzlerce ücretsiz içeriğin reklam destekli olarak ekleneceği öngörülüyor. Uygulamanın kodlarının arasında “yüzlerce film, sadece birkaç reklam” ifadesi yer aldı. Bu ifadeden şirketin geniş bir film kütüphanesini ücretsiz olarak sunacağını çıkarabiliriz. Yine de şirketin Play Filmler kitaplığı dahilindeki bütün filmleri mi yoksa seçilen bir avuç filmi mi reklam destekli olarak kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.
Her iki durumda da Google benzersiz bir yaklaşım sergiliyor. Filmlerin ve TV dizilerinin reklam destekli olarak ücretsiz yayınlanması modelinin nasıl çalıştığını görmek ilginç olacak. Ayrıca ücretsiz sunulacak olan kitaplığın ne kadar geniş olacağı da sistemin başarısı için önemli bir nokta olacaktır. Şu anda Google’ın Play Filmler için planladığı yeni modeli ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak resmi bir duyuru birkaç hafta uzakta olabilir.
Akıllı Telefonlar
Android 11 ile daha detaylı izinler geliyor.
Google, Android 11 geliştirmelerini sürdürüyor. Güvenlik konusunda daha sağlam bir yazılım hedefleyen firma, arayüzün kullanıcı ile olan etkileşimini izinler aracılığıyla arttırıyor.
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Mikrofon ve kamera ayarları için fazladan izin.
Android 11 geliştirici sürümü ile hayatımıza giriş yaptı. Tasarım olarak bir önceki sürümden çok farkı olmayan yeni Android, güvenlik açısından önemli gelişmelere sahip. Yeni getirilen izin sistemiyle hem güvenlik hem de kullanıcıların rahat edebileceği bir sistem oluşturuldu. Android Central‘da yer alan bir habere göre Google, gizililik konusunda en ufak taviz vermemek adına Android 11‘de kamera ve mikrofon kullanımını daha sıkı denetleyecek. Daha önceleri duyurulan “sadece uygulamayı kullanırken” izni, kamera ve mikrofon konusunda da güvenliği sağlayacak. Şöyle ki eğer bir uygulamanın kamera veya mikrofon kullanım iznini “sadece uygulamayı kullanırken” şeklinde ayarlarsanız, içerisinde casus yazılım olma ihtimali olan bu uygulama kapandığı an arka planda kamera veya mikrofonunuzu açamayacak. Bu ayar sayesinde kullanıcı farkında olmadan yapılan gizli kayıtların önüne geçmek isteyen Google, işini ciddiyetle sürdürüyor.
Geliştirici sürümü yayınlanan Android 11, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tam sürümüyle karşımıza çıkacak. Güvenlik konusunda geliştirmeler yapan Google, tam sürüm öncesi kullanıcı yorumlarına da önem veriyor. Android 11, Google I/O‘nun iptalinden etkilenecek mi henüz bilinmiyor. Zira ilk betanın bu ekinlikte çıkacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bakalım Google yeni Android sürümünü tam vaktinde çıkarabilecek mi, bekleyip göreceğiz.
Google, Koronavirüs için özel sayfa hazırladı!
Google, dünyayı kasıp kavuran, uluslararası pandemiye yol açan Koronavirüs hakkında doğru bilgiler edinmek isteyen kullanıcılara yeni sayfasını duyurdu. Sayfa içerisinde resmi kaynaklardan alınan bilgiler derlenecek. ,
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Dünya çapında salgın haline gelen Koronavirüs ile alakalı bilgiler veren site, google.com/covid19 alan adıyla yayına başladı. Hazırlanan sayfa içerisinde, virüse karşı nasıl önlem alınacağı, muhtemel tedaviler ve hastalığın ne semptomlar gösterdiğine dair bilgiler yer alıyor.
Ayrıca, bilgi edinebileceğiniz diğer kaynaklar, hastalığın yayılımını takip edebileceğiniz adresler ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak kaynakların linkleri de sayfada bulunuyor.
Do these five simple things to help stop coronavirus (COVID-19).
DO THE FIVE
1️⃣ HANDS: Wash them often
2️⃣ ELBOW: Cough into it
3️⃣ FACE: Don’t touch it
4️⃣ FEET: Stay more than 3ft (1m) apart
5️⃣ FEEL: Sick? Stay home
*General public health information* pic.twitter.com/7SNGV1ROxZ
— Google (@Google) March 14, 2020
Hazırlanan site dışında, Google “Koronavirüs” kelimesini arattığınızda çıkacak sonuçlarla ilgili kısımda da geliştirmeler yaptı. Böylece karşınıza çıkanlar içerisinden resmi kaynaklardan gelen yeni haberleri bulmanız çok daha kolay olacak.
Google ile birlikte teknoloji şirketleri, yardım için harekete geçtiler
COVID-19 salgını göz önüne alındığında virüs her birimizi etkileyebilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla büyük şirketler virüse karşı dayanışma oluşturarak çeşitli araştırmalar yapma yoluna gidiyorlar.
Özellikle hepimizi ilgilendiren doğru bilgiyi edinme ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Kaos ortamında, toplumu galeyana getirmemek adına doğru bilgi çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Koronavirüs hakkında kendinizi eğitmek kadar, 7 gün 24 saat mental sağlığınızı kötü etkileyecek içeriklerden de uzak durmanız gerekiyor.
Genel
Google bağımsız oyun geliştiriciler için Stadia Makers’ı duyurdu!
Google Unity ile işbirliğine giderek bağımsız oyun geliştiricilerin Google Stadia platformuna oyun geliştirmelerini kolaylaştırmak için hazırladığı uygulaması Stadia Makers’ı duyurdu.
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Google bağımsız oyun geliştiricileri için Stadia Makers’ı duyurdu!
Tüm dünyada etkileri giderek artan COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) iptal edildi. Bu etkinlikte duyurulması planlanan yenilikler firmalar tarafından farklı şekillerde kullanıcılara ulaştırılıyor. Google bugün Oyun Geliştiricileri Zirvesi (GGDS) adı altında internet üzerinden bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yapılan duyurular arasında en çok dikkat çeken Stadia Makers oldu. Google bu yeni programı ile bağımsız oyun geliştiricilerin oyunlarını Stadia platformu için geliştirmelerini kolaylaştırmak istiyor.
Stadia Makers’ı geliştirmek için Google Unity ile işbirliğine gitti. Eğer programın bir parçası olmak istiyorsanız Unity 2019.3 ve sonrası sürümleri kullanıyor olmalısınız. Ayrıca Google çoğunlukla 2020 veya 2021’de piyasaya sürülecek oyunlarla ilgilenecek gibi görünüyor.
Stadia Makers oyun geliştiricilere birçok avantaj sunuyor. İlk olarak program dahilinde Unity’deki uzmanlardan teknik destek alabileceksiniz. Stadia Maker üyeleri geliştirici kitlerine de ücretsiz olarak ulaşabilecek. Geliştiricilere temin edilecek kit sayısı ekibin büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak 5 adede kadar olacak. Son olarak Google geliştirici maliyetlerine destekte bulunacağını açıkladı ancak şu an için maliyetlerin ne kadarını karşılayacağı konusunda kesin bir bilgi yok.
Tüm bunların yanı sıra çok oyunculu oyunlar geliştiren geliştiriciler sadece Stadia için geliştirilmek zorunda olmadan Google Cloud oyun sunucularını da kullanabilecekler. Google’ın oyun sunucuları mimarisi ve üzerine kurulduğu platformu itibariyle kullanıcılara küresel bir tecrübe sunma özelliğine sahip ve bu çok oyunculu oyun geliştiriciler için oldukça önemli.
Eğer Stadia Makers programı ile ilgiliyseniz buradan başvurabilirsiniz.