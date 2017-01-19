Google, Pixel Modellerini Göndermekte Çok Kötü Bir İş Çıkardı

Google’ın yeni telefon modeli Pixel ve Pxiel XL 2016’nın Ekim ayında satışa çıkmıştı ve beklenenden çok daha fazla ilgi görmüştü.

Google’ın Nexus serisinin yerine çıkardığı bu telefonlar oldukça güzel özelliklere sahip ve sonunda şirketi akıllı telefon pazarında istediği yere getirebilecek bir model. Ancak tüketiciler haftalardır bir tane bile telefon alamıyor.

Kullanıcılar sadece arama devinin sitesinden değil aynı zamanda eBay ya da Swappa gibi dağıtıcılarda da telefonu bulamıyor. Güzel bir akıllı telefon için gerçekten kötü bir durum. Pixel modelleri şu anda alabileceğiniz en iyi bir kaç Android modelinden bir tanesi.

Google’ın kendi mağazasında sadece 128 GB ve 32 GB siyah Pixel modeli yer alıyor. 128 GB depolama alanına sahip XL modeli ise en son 30 Kasım’da stoğa girmiş. Sadece şirket ve taşıyıcılar stok sıkıntısı yaşamıyor GSM firmaları da aynı problemden muzdarip. Verizon 128 GB Pixel XL modelini Mart’tan önce gönderemiyor. Telefonu bugün satın alan biri 2 ay sonra sahip olabilecek bu gerçekten Pixel için son derece kötü bir durum.