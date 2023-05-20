Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyen bir pazar haline geliyor. Pazarı domine eden marka ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesinin yanı sıra bu pazarın oluşmasına da öncülük ediyor. Ancak pazarda Vivo, Huawei, Oppo gibi markalar da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Google, Pixel Fold ile birlikte katlanabilir akıllı telefon pazarına girmişti. Bugün ise Google’ın dikey katlanabilir bir Pixel üzerinde çalıştığı söyleniliyor. Detaylara bakalım.

*Dikey katlanabilir formdaki Samsung Galaxy Z Flip 4

Söylentilere konu olan yeni katlanabilir Pixel’in dikey katlanır bir formda olacağı söyleniyor. Bu yeni Pixel, Pixel Fold’un menteşe tasarımını kullanacak. Bunun haricinde katlanabilir akıllı telefonun tek el ile kullanıma uygun olacağı ve kompakt bir yapıda olacağı da söyleniyor. Bir diğer söylenti ise yeni katlanabilir Pixel’in Google’ın Tensor yonga setini kullanacağı. Açıkçası bu çok büyük bir sürpriz olmaz çünkü Google, Pixel 6 serisinden beri kendi geliştirdiği Tensor yonga setini kullanıyor.

Google, katlanabilir kapaklı telefon üretimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da Pixel ürün müdürü George Hwang, Google I/O 2023’te verdiği bir röportajda dikey katlanabilir formdaki akıllı telefonlara olan ilgisini açıkça dile getirdi. “Her zaman farklı cihaz türlerine, farklı teknoloji türlerine bakıyoruz ve bu gerçekten ilginç. Kesinlikle buna bakıyoruz.” diyen Hwang, Google’ın katlanabilir serisinin potansiyel geleceğine işaret etti.